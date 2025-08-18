Thời sự Xã Nam Đàn đặt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan môi trường Chiều 18/8, Đảng bộ xã Nam Đàn trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển".

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nam Đàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo đại hội.

Cùng dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thị Hồng Hoa - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Liên.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nam Đàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

Đề cao đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân sau hợp nhất

Đảng bộ xã Nam Đàn được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 3 Đảng bộ xã Nam Hưng, Nghĩa Thái, Nam Thanh tại Quyết định số 3622-QĐ/TU ngày 18/6/2025 của Tỉnh ủy Nghệ An.

Đảng bộ có 41 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 1 đảng bộ và 40 chi bộ, với 1.193 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Duy Thảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nam Đàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành quả quan trọng mà Đảng bộ và Nhân dân các xã trước khi sắp xếp thành xã Nam Đàn hôm nay đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Định hướng cho đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, cần tiếp tục giữ vững, củng cố và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.

Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nam Đàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí nhấn mạnh: “Đặc biệt, xã Nam Đàn được hình thành trên cơ sở hợp nhất 3 xã, do đó yếu tố đoàn kết càng cần được phát huy và thực hiện hơn bao giờ hết; đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong Nhân dân”.

Để làm được điều đó, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội phải quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu; kiên quyết xóa bỏ tư tưởng cục bộ, đề cao tinh thần hành động vì lợi ích chung, vì sự phát triển bền vững của xã.

Mỗi cán bộ, mỗi người dân cần trở thành một hạt nhân đoàn kết và phát triển, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đoàn Chủ tịch chủ trì, điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nam Đàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Bùi Đình Long cũng đề nghị quan tâm có nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Các đại biểu khách mời dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nam Đàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

Trong phát triển, xã cần xác định kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, động lực then chốt. Theo đó, định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp xanh, thu hút công nghiệp sạch, công nghệ cao; đồng thời chú trọng chế biến nông sản, phát triển dịch vụ ẩm thực đạt tiêu chuẩn cao hơn để gắn với du lịch, thu hút du khách, nâng cao thu nhập cho Nhân dân.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nam Đàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu xã rà soát, điều chỉnh quy hoạch, tái cấu trúc không gian phát triển; chú trọng đầu tư hạ tầng số, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng hiệu quả khoa học, công nghệ, kỹ thuật trong quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng văn hóa - xã hội.

Đồng thời, thường xuyên củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nam Đàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của xã cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để tổ chức, vận hành chính quyền địa phương đồng bộ, thống nhất, quán triệt tinh thần xuyên suốt là chính quyền mới phải phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; chuyển từ tư duy “hành chính quản lý” sang tư duy “phục vụ, kiến tạo”.

Đồng chí cũng lưu ý việc nghiên cứu sắp xếp lại hệ thống trụ sở, trường học, trạm y tế... đảm bảo liên thông, thuận tiện, tránh lãng phí.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nam Đàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

Ngay sau đại hội, cấp ủy xã Nam Đàn cần cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, đề án thiết thực, sát với thực tiễn; lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có tính dẫn dắt, lan tỏa để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ. Các chương trình hành động phải mang tính tiến công, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ trong kiểm tra, giám sát.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tin tưởng rằng, Nam Đàn sẽ bứt phá mạnh mẽ, trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan, môi trường, phát triển toàn diện, bền vững.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nam Đàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí khẳng định, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để xã Nam Đàn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan môi trường

Đại hội đã tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã trước sáp nhập nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong đó, mục tiêu trọng tâm trong vòng 5 năm tới là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; xây dựng văn hóa, con người Nam Đàn văn minh, lịch sự, thân thiện, nghĩa tình, mến khách; xây dựng Nam Đàn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan môi trường.

Đây sẽ là dấu ấn, là bản sắc riêng của xã Nam Đàn trong giai đoạn phát triển mới, trên nền tảng những kết quả nổi bật đã đạt được trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của các xã tiền thân.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã điều hành thông qua góp ý văn kiện Đại hội Đảng cấp trên. Ảnh: Thành Duy

Nhiệm kỳ qua, các xã: Nam Nghĩa, Nam Thanh được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu; các xã: Nam Hưng, Nam Thái đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Cảnh quan nông thôn được đầu tư, chỉnh trang sáng - xanh - sạch - đẹp. (Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, từ ngày 24/12/2024, 2 xã: Nam Nghĩa và Nam Thái được sáp nhập thành xã Nghĩa Thái. Tiếp đó, kể từ ngày 1/7/2025, xã Nghĩa Thái hợp nhất với các xã: Nam Hưng, Nam Thanh để thành lập xã Nam Đàn).

Để cụ thể hóa, 249 đại biểu dự đại hội đã thông qua Nghị quyết với 4 quan điểm phát triển, 29 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh; 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, 7 nhóm giải pháp chủ yếu.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nam Đàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX.

Trong bầu không khí trang trọng, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 25 đồng chí (trong đó có 11 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã) đã ra mắt nhận nhiệm vụ tại đại hội.

Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình xây dựng, củng cố và phát triển Đảng bộ xã Nam Đàn ngày càng vững mạnh sau hợp nhất.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Đàn ra mắt, nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Duy Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Đàn (cũ) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nam Đàn.

Các đồng chí: Lê Văn Sỹ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên, huyện Nam Đàn cũ và Hoàng Nghĩa Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nội vụ, UBND huyện Nam Đàn (cũ) được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã.