Xã Nam Đàn đặt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan môi trường
Chiều 18/8, Đảng bộ xã Nam Đàn trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển".
Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo đại hội.
Cùng dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thị Hồng Hoa - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Liên.
Đề cao đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân sau hợp nhất
Đảng bộ xã Nam Đàn được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 3 Đảng bộ xã Nam Hưng, Nghĩa Thái, Nam Thanh tại Quyết định số 3622-QĐ/TU ngày 18/6/2025 của Tỉnh ủy Nghệ An.
Đảng bộ có 41 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 1 đảng bộ và 40 chi bộ, với 1.193 đảng viên.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành quả quan trọng mà Đảng bộ và Nhân dân các xã trước khi sắp xếp thành xã Nam Đàn hôm nay đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
Định hướng cho đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, cần tiếp tục giữ vững, củng cố và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.
Đồng chí nhấn mạnh: “Đặc biệt, xã Nam Đàn được hình thành trên cơ sở hợp nhất 3 xã, do đó yếu tố đoàn kết càng cần được phát huy và thực hiện hơn bao giờ hết; đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong Nhân dân”.
Để làm được điều đó, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội phải quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu; kiên quyết xóa bỏ tư tưởng cục bộ, đề cao tinh thần hành động vì lợi ích chung, vì sự phát triển bền vững của xã.
Mỗi cán bộ, mỗi người dân cần trở thành một hạt nhân đoàn kết và phát triển, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra.
Đồng chí Bùi Đình Long cũng đề nghị quan tâm có nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Trong phát triển, xã cần xác định kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, động lực then chốt. Theo đó, định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp xanh, thu hút công nghiệp sạch, công nghệ cao; đồng thời chú trọng chế biến nông sản, phát triển dịch vụ ẩm thực đạt tiêu chuẩn cao hơn để gắn với du lịch, thu hút du khách, nâng cao thu nhập cho Nhân dân.
Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu xã rà soát, điều chỉnh quy hoạch, tái cấu trúc không gian phát triển; chú trọng đầu tư hạ tầng số, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng hiệu quả khoa học, công nghệ, kỹ thuật trong quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng văn hóa - xã hội.
Đồng thời, thường xuyên củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của xã cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để tổ chức, vận hành chính quyền địa phương đồng bộ, thống nhất, quán triệt tinh thần xuyên suốt là chính quyền mới phải phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; chuyển từ tư duy “hành chính quản lý” sang tư duy “phục vụ, kiến tạo”.
Đồng chí cũng lưu ý việc nghiên cứu sắp xếp lại hệ thống trụ sở, trường học, trạm y tế... đảm bảo liên thông, thuận tiện, tránh lãng phí.
Ngay sau đại hội, cấp ủy xã Nam Đàn cần cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, đề án thiết thực, sát với thực tiễn; lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có tính dẫn dắt, lan tỏa để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ. Các chương trình hành động phải mang tính tiến công, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ trong kiểm tra, giám sát.
Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tin tưởng rằng, Nam Đàn sẽ bứt phá mạnh mẽ, trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan, môi trường, phát triển toàn diện, bền vững.
Đồng chí khẳng định, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để xã Nam Đàn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan môi trường
Đại hội đã tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã trước sáp nhập nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Trong đó, mục tiêu trọng tâm trong vòng 5 năm tới là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; xây dựng văn hóa, con người Nam Đàn văn minh, lịch sự, thân thiện, nghĩa tình, mến khách; xây dựng Nam Đàn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan môi trường.
Đây sẽ là dấu ấn, là bản sắc riêng của xã Nam Đàn trong giai đoạn phát triển mới, trên nền tảng những kết quả nổi bật đã đạt được trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của các xã tiền thân.
Nhiệm kỳ qua, các xã: Nam Nghĩa, Nam Thanh được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu; các xã: Nam Hưng, Nam Thái đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Cảnh quan nông thôn được đầu tư, chỉnh trang sáng - xanh - sạch - đẹp. (Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, từ ngày 24/12/2024, 2 xã: Nam Nghĩa và Nam Thái được sáp nhập thành xã Nghĩa Thái. Tiếp đó, kể từ ngày 1/7/2025, xã Nghĩa Thái hợp nhất với các xã: Nam Hưng, Nam Thanh để thành lập xã Nam Đàn).
Để cụ thể hóa, 249 đại biểu dự đại hội đã thông qua Nghị quyết với 4 quan điểm phát triển, 29 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh; 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, 7 nhóm giải pháp chủ yếu.
Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX.
Trong bầu không khí trang trọng, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 25 đồng chí (trong đó có 11 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã) đã ra mắt nhận nhiệm vụ tại đại hội.
Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình xây dựng, củng cố và phát triển Đảng bộ xã Nam Đàn ngày càng vững mạnh sau hợp nhất.
Đồng chí Nguyễn Duy Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Đàn (cũ) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nam Đàn.
Các đồng chí: Lê Văn Sỹ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên, huyện Nam Đàn cũ và Hoàng Nghĩa Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nội vụ, UBND huyện Nam Đàn (cũ) được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã.
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ NAM ĐÀN KHÓA I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030
1. Đồng chí Nguyễn Duy Thảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.
2. Đồng chí Lê Văn Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã.
3. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.
4. Đồng chí Trần Quốc Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã.
5. Đồng chí Bùi Đình Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã.
6. Đồng chí Nguyễn Trọng Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã.
7. Đồng chí Phạm Duy Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.
8. Đồng chí Nguyễn Xuân Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.
9. Đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an xã.
10. Đồng chí Nguyễn Huy Sang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã.
11. Đồng chí Nguyễn Văn Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã.
12. Đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy xã.
13. Đồng chí Văn Bá Huỳnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã.
14. Đồng chí Phạm Thị Kim Quy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã.
15. Đồng chí Đinh Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã.
16. Đồng chí Phạm Bá Phúc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên xã.
17. Đồng chí Nguyễn Văn Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND xã.
18. Đồng chí Trần Văn Lợi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã.
19. Đồng chí Trần Đăng Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã.
20. Đồng chí Phan Đình Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã.
21. Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.
22. Đồng chí Đậu Văn Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Quỹ tín dụng Nam Thanh.
23. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Vinh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Thái.
24. Đồng chí Nguyễn Thị Thắm - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Nghĩa.
25. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hảo - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Thái.