Xã Nam Đàn hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển toàn diện, bền vững Với nền tảng vững chắc từ nhiệm kỳ trước và sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, Đảng bộ xã Nam Đàn (Nghệ An) bước vào chặng đường mới với mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển toàn diện, bền vững.

Một góc nông thôn xã Nam Đàn. Ảnh: CSCC

Kinh tế khởi sắc, diện mạo nông thôn thay đổi

Về xã Nam Đàn, được nghe người dân ở đây đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương của đội ngũ cán bộ, công chức theo “guồng máy” chính quyền 2 cấp, thực sự hiệu năng, hiệu lực hiệu quả, gần dân, sát dân.

Bà Nguyễn Thị Chỉnh, ở xóm Tràng Đen chia sẻ: “Cán bộ, công chức nhiệt tình, vui vẻ, hòa nhã. Người dân chúng tôi đặt niềm tin rất lớn vào đội ngũ cán bộ, để cùng với nhân dân đưa quê hương phát triển mạnh hơn, khang trang hơn”.

Lãnh đạo xã Nam Đàn lắng nghe phản ánh của người dân và động viên cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công xã nỗ lực phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân. Ảnh: CSCC

Đồng chí Lê Văn Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Đàn cho biết: Đảng bộ xã phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết và sự thống nhất, đồng thuận trong toàn cán bộ và nhân dân trong mọi nhiệm vụ, phong trào. Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã tập trung trí tuệ, góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp với tinh thần, quyết tâm, ý chí bứt phá cho chặng đường tới.

Đảng bộ xã Nam Đàn được thành lập trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất Đảng bộ 3 xã: Nam Hưng, Nghĩa Thái, Nam Thanh, thuộc huyện Nam Đàn trước đây. Đảng bộ có 1.193 đảng viên, sinh hoạt tại 41 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Cánh đồng lúa tại xã Nam Đàn. Ảnh: CSCC

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã Nam Đàn đạt bình quân 9,6%/năm. Thu nhập bình quân đến năm 2025 ước đạt gần 71 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm qua đạt hơn 511 tỷ đồng.

Cơ cấu kinh tế của xã có bước chuyển dịch tích cực. Nếu đầu nhiệm kỳ, nông - lâm - thủy sản chiếm tới 45,9% thì đến năm 2025 giảm còn 36,6%. Công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng lần lượt 29,5% và 33,9; trên địa bàn xã hiện có 41 doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực; 8 hợp tác xã và 15 sản phẩm OCOP.

Trong nông nghiệp, cùng với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trên cây lúa; địa phương chú trọng chuyển hướng phát triển các cây, con đặc sản. Cả xã có 25 vườn chuẩn nông thôn mới và vườn mẫu nông dân, với mức thu nhập hằng năm hàng trăm đến hàng tỷ đồng mỗi vườn. Có 6 trang trại đạt tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Hạ tầng giao thông và cảnh quan môi trường nông thôn được chú trọng đầu tư khang trang, xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Mai Hoa



“Sự thay đổi đó không chỉ phản ánh hiệu quả của các chính sách phát triển, mà còn cho thấy Nam Đàn đang khai thác tốt lợi thế của mình, vừa giữ vững thế mạnh sản xuất nông nghiệp, vừa mở rộng công nghiệp chế biến, dịch vụ thương mại, du lịch.

Hạ tầng giao thông, thủy lợi, thương mại được đầu tư nâng cấp đồng bộ, kết nối các điểm du lịch, mở rộng không gian phát triển. Đặc biệt, hệ thống thủy lợi đáp ứng tưới tiêu chủ động cho trên 90% diện tích sản xuất, góp phần nâng cao năng suất cây trồng", đồng chí Hoàng Nghĩa Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chia sẻ.

“ Sự thay đổi toàn diện về kinh tế - xã hội khẳng định Nam Đàn đang khai thác tốt lợi thế gắn với phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng linh hoạt, sáng tạo; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng thuận cao của nhân dân. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Đàn

Một dấu ấn mang tính điểm sáng trong nhiệm kỳ qua là sự chung sức, đồng lòng, “Ý Đảng, lòng dân” hòa cùng một nhịp để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Trong 4 xã trước khi sáp nhập, có 2 xã cũ là Nam Nghĩa, Nam Thanh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 2 xã cũ là Nam Hưng, Nam Thái đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Kết quả đó là minh chứng cho sự phát triển đồng bộ và ngày càng nâng cao về cơ sở hạ tầng nông thôn và đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, tạo sức sống mới cho quê hương.

Diện mạo nông thôn mới xã Nam Đàn đổi thay, ngày càng xanh - sạch - đẹp. Ảnh: CSCC

Trên địa bàn xã hiện có 10/10 trường đạt chuẩn quốc gia; trong đó có 8 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II; 4/4 trạm y tế được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển của quê hương.

Hoạt động trải nghiệm của trẻ Trường Mầm non Nam Nghĩa, thuộc xã Nam Đàn. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Đàn Hoàng Nghĩa Hùng cho biết thêm: "Nhiều bài học kinh nghiệm được đúc rút để tiếp tục vận dụng trong nhiệm kỳ mới. Trọng tâm phải giữ vững đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị; vận dụng sáng tạo chủ trương của cấp trên vào thực tiễn; triển khai đồng bộ nhiệm vụ, xác định trọng tâm để tập trung nguồn lực. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ cơ sở, huy động nội lực, thu hút đầu tư; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đề cao trách nhiệm nêu gương. Cùng với đó, chú trọng quốc phòng, an ninh gắn với thế trận lòng dân, xử lý kịp thời phát sinh, tạo nền tảng ổn định cho phát triển".

Lãnh đạo xã Nam Đàn trao hỗ trợ người dân các xã miền Tây tỉnh Nghệ An bị thiệt hại bão lụt. Ảnh: Mai Hoa

Mục tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nam Đàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong khí thể cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Duy Thảo – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Đàn nhấn mạnh mục tiêu chung hướng tới: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết trong Đảng và toàn dân. Phát huy nội lực, khơi dậy khát vọng, ý chí vươn lên của Đảng bộ và nhân dân; đẩy mạnh thu hút ngoại lực và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; xây dựng văn hóa, con người Nam Đàn văn minh, lịch sự, thân thiện, nghĩa tình, mến khách. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển. Phấn đấu xây dựng Nam Đàn đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Các đồng chí Thường trực Đảng uỷ xã Nam Đàn kiểm tra việc vận hành Trung tâm hành chính công xã. Ảnh: CSCC

Để hiện thực hóa mục tiêu chung nêu trên, Đảng bộ xã Nam Đàn đề ra 32 chỉ tiêu chủ yếu trên 5 lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời có 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp chủ yếu, cùng 2 khâu đột phá.

Trong đó, 5 nhiệm vụ trọng tâm được khái quát là: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hạ tầng giao thông và cảnh quan môi trường nông thôn được đầu tư khang trang, xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Mai Hoa

Về 2 khâu đột phá được tập trung:

Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở. Khuyến khích những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá phát triển vì lợi ích chung của Đảng và của nhân dân.

Thứ hai, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông kết nối để thu hút đầu tư phát triển đồng bộ, bền vững; chú trọng thu hút đầu tư để phát huy tối đa ngoại lực, gắn với huy động nội lực và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

“ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nam Đàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng vươn lên của Đảng bộ, cả hệ thống chính trị và nhân dân. Với không khí thi đua sôi nổi, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã và đang quyết tâm đưa Nam Đàn bước vào chặng đường phát triển toàn diện và bền vững, trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Nguyễn Duy Thảo – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Đàn