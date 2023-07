Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và Quảng Ngãi ký kết chương trình hợp tác phát triển

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi đồng chủ trì cuộc làm việc. Dự cuộc làm việc về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành, thị. Về phía tỉnh Quảng Ngãi có các đồng chí: Đặng Ngọc Huy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Hồng Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các huyện, thành, thị.

NGHỆ AN - QUẢNG NGÃI: NHỮNG ÂN TÌNH LỊCH SỬ

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đất nước bị chia cắt bởi giới tuyến tạm thời chứ không chia rẽ tình cảm ruột thịt của Nhân dân hai miền Bắc - Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Những năm 60 của thế kỷ XX, ở miền Bắc phát động nhiều phong trào vì miền Nam ruột thịt, tiêu biểu là phong trào kết nghĩa Bắc - Nam; đã tạo nên sức mạnh to lớn cho nhân dân hai miền chung lưng đấu cật trong công cuộc kháng chiến và là lời tuyên bố đanh thép với đế quốc và tay sai về sức mạnh to lớn của tình đoàn kết, gắn bó keo sơn của toàn thể dân tộc Việt Nam, là cây một cội, là con một nhà, không kẻ thù, thế lực nào có thể chia cắt.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ sục sôi ấy, Nghệ An - Quảng Ngãi là hai địa phương sớm có những ân tình lịch sử, trở thành hai tỉnh kết nghĩa. Suốt những năm tháng đó, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phát động nhiều phong trào lớn vì Quảng Ngãi và miền Nam ruột thịt như: Chiến dịch “An - Ngãi quật khởi” vào ngày 1/1/1961 nhằm phát huy truyền thống bất khuất của nhân dân Nghệ An và nhân dân Quảng Ngãi, đẩy tới cao trào sản xuất năm 1961, từ đó tỉnh Nghệ An tiến tới hoàn toàn tự túc về lương thực.

Báo Nhân dân số ra ngày 5/1/1961 đưa tin nhân dân Nghệ An rầm rộ tiến vào chiến dịch An - Ngãi quật khởi. Ảnh: Thành Duy

Sau “An - Ngãi quật khởi” là Chiến dịch “Lam - Trà nổi sóng” (đặt theo tên sông Lam ở Nghệ An - sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi) đã làm nên một khí thế sôi nổi như nhà thơ Tế Hanh - một người con Quảng Ngãi xúc cảm khi viết về Nghệ An: “Từng công trường, từng hợp tác xã thi đua/ Tình kết nghĩa thấm sâu vào nhịp sống/ Đất Nghệ An quê bạn nở thêm mùa”…

Kết nghĩa Nghệ An - Quảng Ngãi không dừng lại ở cấp tỉnh mà còn lan tỏa xuống tận cấp huyện như: Huyện Quỳnh Lưu - Bình Sơn, Nam Đàn - Mộ Đức, Nghĩa Đàn - Ba Tơ, Quỳ Châu - Trà Bồng…

Cùng với quá trình đổi mới của đất nước, Nghệ An và Quảng Ngãi đang có những bước phát triển nhanh, bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Với quy mô dân số 3,4 triệu người sinh sống trên địa bàn 21 huyện, thành, thị; Nghệ An có quy mô nền kinh tế đến hết năm 2022 đạt 175.740 tỷ đồng, đứng thứ 10 cả nước. Tỉnh đang phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc và năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Quảng Ngãi có dân số gần 1,3 triệu người sinh sống trên địa bàn 13 huyện, thành phố, thị xã, ước quy mô GRDP năm 2023 đạt 125,5 ngàn tỷ đồng, đứng thứ 19/63 cả nước. Quảng Ngãi đang phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung; tạo tiền đề để đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại hội nghị, các Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân xúc động ôn lại những mối lương duyên, ân tình lịch sử của hai địa phương, đặc biệt là hai tỉnh kết nghĩa từ cách đây hơn 60 năm; đồng thời bày tỏ vui mừng, phấn khởi, trân trọng chúc mừng những thành tựu phát triển của mỗi địa phương trong công cuộc xây dựng và phát triển; chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm, định hướng, chiến lược phát triển của mỗi tỉnh trên các lĩnh vực.

Thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng đón Đoàn công tác cấp cao của tỉnh Quảng Ngãi để tổ chức các hoạt động tri ân tại Nghệ An và cùng tổ chức hội nghị ký kết chương trình hợp tác phát triển giữa hai tỉnh, đây là hoạt động rất ý nghĩa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, với sự hiện diện đầy đủ của các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo 13 huyện, thành, thị của tỉnh Quảng Ngãi, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ, điều đó cho thấy sự trân trọng, tôn vinh, phát huy những giá trị của lịch sử gắn bó của hai tỉnh; cũng như mong muốn mở ra mối quan hệ mới trong bối cảnh mới vì sự phát triển của hai địa phương.

Thống nhất với nội dung và cách tiếp cận rất cụ thể, thiết thực của Chương trình hợp tác phát triển giữa hai tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đề nghị sau khi ký kết hai tỉnh sẽ cùng tập trung thực hiện thật tốt, gắn với tạo điều kiện, môi trường thúc đẩy hợp tác cấp huyện của hai địa phương nhằm phát huy hiệu quả cao nhất.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt đoàn đại biểu tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân chia sẻ cảm xúc, lòng tự hào, trân trọng khi được đến thăm quê hương Bác Hồ; Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào.

Cùng với triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận định: Cả hai tỉnh có nhiều tương đồng về lịch sử, truyền thống, con người, văn hóa; đây là nền tảng quan trọng để phát triển.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An trình bày nội dung Biên bản ghi nhớ giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy Quảng Ngãi. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân tin tưởng, cùng với thực hiện Chương trình hợp tác phát triển giữa hai tỉnh, mỗi địa phương sẽ ngày càng phát huy lợi thế thuận lợi của mình, khắc phục những khó khăn, vượt qua thử thách để đạt được mục tiêu trong giai đoạn mới.

HỢP TÁC TRÊN 10 TRỤ CỘT CHÍNH

Trên cơ sở thảo luận, thống nhất các nội dung, dưới sự chứng kiến của các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của hai tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đã ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi gồm 10 nội dung.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, hai tỉnh sẽ phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và triển khai Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; công tác quản lý, phát triển đô thị tại hai địa phương và tăng cường phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân tặng quà lưu niệm đến tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Hai tỉnh cũng giao ban quản lý các khu kinh tế nghiên cứu, ký kết các thỏa thuận liên kết để chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ, hợp tác phát triển giữa 2 Khu kinh tế Dung Quất và Khu kinh tế Nghệ An(Nghệ An đang tiến hành mở rộng Khu Kinh tế Đông Nam và sẽ đổi tên thành Khu Kinh tế Nghệ An - PV).

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Thành Duy

Nghệ An và Quảng Ngãi cũng phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực như: Nông nghiệp, nhất là việc thu hút đầu tư dự án ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và chuyển giao công nghệ; tổ chức các hoạt động kết nối đối tác nước ngoài và quảng bá, giới thiệu địa phương để đẩy mạnh thu hút đầu tư FDI, phát triển thương mại, văn hóa, du lịch; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế; thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đảm bảo an ninh, quốc phòng; thúc đẩy, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác, kết nghĩa giữa cấp huyện của hai tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp nhận 7 tỷ đồng tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ nhân dân Nghệ An khắc phục thiệt hại thiên tai. Ảnh: Thành Duy

Căn cứ nội dung Bản ghi nhớ, mỗi địa phương sẽ cử một đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện; định kỳ hai năm một lần, lãnh đạo 2 tỉnh họp đánh giá tình hình thực hiện và xác định nhiệm vụ thời gian tiếp theo. Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An và Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi, phối hợp trong việc tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Bản ghi nhớ và kịp thời đề xuất những nội dung phát sinh để lãnh đạo 2 tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Quảng Ngãi chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, lãnh đạo hai tỉnh đã tặng quà lưu niệm. Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ nhân dân Nghệ An 7 tỷ đồng khắc phục thiệt hại thiên tai.