Bên lề sân cỏ Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An: Nhịp cầu kết nối tình yêu

(Baonghean.vn) - Ở 2 trận chung kết của mùa giải, tình yêu bóng đá khiến những khán đài vỡ oà với nhiều cảm xúc, xoá nhoà khoảng cách giữa mọi người.

“Cầu thủ” làng ta

Tân Kỳ được ví là chiếc nôi đào tạo tài năng bóng đá trẻ cho Nghệ An. Một trong những yếu tố làm nên điều này chính là tình yêu bóng đá của người dân nơi đây. Dẫn chứng rõ nhất là sự có mặt của hơn 60 người dân làng Phượng Kỳ (xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ) tại hai trận chung kết và lễ bế mạc ngày 16/6.

“Làng chúng tôi có cầu thủ Nguyễn Văn Dũng tham gia giải đấu, đó thật sự là niềm vinh dự, tự hào của làng. Những ngày thi đấu trước, rải rác nhiều người dân tự đi xe máy hoặc xe buýt xuống Vinh để xem Dũng đá. Nhưng hôm nay, ở trận chung kết, hơn 60 người dân trong làng thống nhất cùng nhau thuê 3 chiếc xe để xuống tận nhà thi đấu cổ vũ cho Dũng” - chị Nguyễn Thị Mai Nhung (giáo viên Trường Tiểu học Tân Hương) chia sẻ.

Được biết, để kịp giờ thi đấu, 3 chuyến xe của làng phải xuất phát từ 4 giờ sáng và vì không thạo đường nên đã đi vòng quanh khu vực cổng thành 3 lần mới tìm thấy nhà thi đấu. Kết thúc trận, vỡ oà trong niềm vui chiến thắng, “đoàn quân” đặc biệt này quyết định ở lại đến tối để tham dự lễ bế mạc và chứng kiến Đội Nhi đồng Tân Kỳ nhận Cúp vô địch. Ngoài ra, rất nhiều người dân tự di chuyển bằng xe máy để tiện về sớm vì có việc.

Chị Nhung chia sẻ thêm, bản thân chị cũng là một khán giả trung thành của Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Chị nói: “Kể từ khi biết đến giải, năm nào tôi cũng đi xe máy xuống xem, kể cả khi trong họ hàng hoặc trong làng không có cháu tham dự. Mùa giải năm nay tôi bỏ lỡ một số trận vì bận, những trận này tôi theo dõi lại trên trang Fanpage Facebook của Báo Nghệ An”.

Vì đã hơn 70 tuổi, không thể tự đi bằng xe máy, cụ Cao Văn Quý - một “già làng” của Phượng Kỳ xuống xem tất cả các ngày trong mùa giải năm nay cùng cháu ngoại 5 tuổi của mình bằng xe buýt.

“Ông cháu tôi bắt xe từ khoảng 5 giờ sáng, xuống điểm dừng xe buýt ở đầu đường Đào Tấn và đi bộ vào nhà thi đấu. Bình thường tôi xem xong là về trong ngày. Nhưng hôm qua, sau trận bán kết và biết Tân Kỳ vào chung kết, tôi quyết định thuê khách sạn ở lại luôn để mai có mặt thật sớm” - cụ Quý thổ lộ.

"Đội nào thắng tôi cũng vui!"

Khán giả tham dự trận chung kết lứa tuổi nhi đồng rất đông. Họ không chỉ khác nhau về quê hương mà còn khác nhau về độ tuổi, công việc, tính cách… Trong số đó, những gương mặt ấn tượng nhất có lẽ là những người ông, người bà với mái đầu bạc phơ. Cũng có lẽ bởi những gì đã trải qua, những cụ già này cổ vũ với một tinh thần ôn hoà và nhẹ nhàng.

Ở đầu hiệp 1, khi chưa đội nào ghi được bàn thắng, ông Trần Duy Liên – ông của cầu thủ Nguyễn Duy Hiếu (Đội Tân Kỳ) ôn tồn: “Đây là lần đầu tiên tôi đến đấy và cổ vũ cho giải đấu này. Sau hiệp 1,q tôi thấy cả 2 đội đều chơi rất xuất sắc, đội nào giành chiến thắng cũng xứng đáng cả. Đội Tân Kỳ vùng sâu, vùng xa mà giành được chức vô địch thì quá nỗ lực, đáng tự hào. Nhưng nếu Nhi đồng Diễn Châu giành chiến thắng thì tôi cũng cảm thấy vui. Tôi thật sự biết ơn ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi tuyệt vời như vậy”.

Cùng tâm sự, ông Lương Đức Liêm - một khán giả cao tuổi khác cũng giãi bày: “Tôi chỉ có một từ để diễn tả thôi về cảm xúc của mình lúc này: Ưng. Với các cháu, được tham gia giải và vào chung kết đã một phần thưởng tuyệt vời nhất rồi. Đội mình thắng hay thua tôi cũng vui hết!”.

Bất ngờ trước chất lượng của giải

Đó là chia sẻ của anh Trần Quang Vinh - Bình luận viên VTV Cab - Đài Truyền hình Việt Nam về Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2022. Từ vị trí khán giả, anh Vinh đã trở thành một phần trong ekip truyền hình để tường thuật trực tiếp 2 trận chung kết của mùa giải trên các nền tảng của VTV Cab - Đài Truyền hình Việt Nam.

Chia sẻ cảm nhận về Cúp Báo Nghệ An, anh Vinh cho biết: “Chúng tôi biết đến giải bóng đá của Báo Nghệ An khi đang làm giải Tứ Hùng, qua chia sẻ của các bạn truyền thông Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Vẫn biết Nghệ An là cái lò đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam của tuyển quốc gia nhưng chúng tôi thật sự bất ngờ trước chất lượng của giải, tài năng của các cầu thủ và sự chuyên nghiệp của Ban Tổ chức. Chúng tôi thường xuyên làm các giải chuyên nghiệp nhưng những giải bóng đá thiếu nhi luôn có một sự hấp dẫn đặc biệt bởi sự vô tư, trong sáng của các cầu thủ. Tôi tin tưởng rằng, giải đấu sẽ là vườn ươm cho những tài năng trẻ, làm nên những lứa cầu thủ triển vọng và thành công”.

Tâm đắc với chất lượng của Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, ekip VTV-Cab của anh Bình đã chủ động kết nối với Ban Tổ chức để tường thuật trực tiếp 2 trận chung kết trên app On Sports. “Ekip của chúng tôi và Báo Nghệ An đã có sự khâu nối nhịp nhàng, chuyên nghiệp trong suốt quá trình diễn ra sự kiện. Hy vọng sự kiện năm nay hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều cơ hội phối hợp khác trong tương lai” – anh Vinh chia sẻ thêm.

Hiện tại, 2 trận chung kết Giải Bóng đá Cúp Báo Nghệ An năm 2022 trên app On Sports của VTV-Cab đã thu hút nhiều nghìn lượt xem và tương tác.