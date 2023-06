Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phối hợp cùng Hội Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam tổ chức hội nghị khoa học

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 17/6, tại thị xã Cửa Lò, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phối hợp cùng Hội Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị Phẫu thuật thần kinh dành cho bác sĩ trẻ và Hội nghị Điều dưỡng thần kinh Việt Nam năm 2023.

Tham dự hội nghị có: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Văn Hệ - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam; Tiến sĩ Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An… Hội nghị còn có sự tham gia của nhiều nhà khoa học, báo cáo viên trong và ngoài nước.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nghệ An nêu rõ: Chuyên ngành Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam trong những năm gần đây đã có những bước tiến, đóng góp tích cực trong công tác khám, chữa bệnh. Những kỹ thuật mới, kỹ thuật cao của chuyên ngành Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam ngày càng tiếp cận với các tiến bộ mới của y học toàn cầu.

Hội nghị lần này là cơ hội để các chuyên gia đầu ngành, các thế hệ bác sĩ, phẫu thuật viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phổ biến các ứng dụng mới về thực hành chẩn đoán, điều trị và chăm sóc điều dưỡng viên chuyên ngành phẫu thuật thần kinh.

Hội nghị góp phần để các bác sĩ, điều dưỡng viên trong nước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp cận với các kỹ thuật hiện đại, chuyên sâu, nhằm từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Việc tổ chức Hội nghị lần này có tác dụng tích cực, giúp cho các bác sĩ, điều dưỡng viên tỉnh Nghệ An có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia đầu ngành về chuyên ngành Thần kinh của Việt Nam và thế giới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương bày tỏ sự vui mừng khi được đón các nhà khoa học về với Nghệ An tham dự hội nghị; sự vinh dự của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - Bệnh viện Đa khoa hạng I, tuyến cuối về khám, chữa bệnh đa khoa trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng là tuyến cuối khám, chữa bệnh về chuyên ngành Nội khoa, Ngoại khoa và Sản phụ khoa của khu vực Bắc Trung Bộ khi được đồng hành cùng Hội Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam tổ chức hội nghị.

Hội nghị Phẫu thuật thần kinh dành cho bác sĩ trẻ và Hội nghị Điều dưỡng thần kinh Việt Nam năm 2023 diễn ra trong 2 ngày 16-17/6/2023. Tại hội nghị, các nhà khoa học, báo cáo viên đã lần lượt trình bày, công bố gần 100 công trình, đề tài khoa học mới nhất liên quan đến chuyên ngành phẫu thuật và điều dưỡng thần kinh./.