Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thăm Đại sứ quán Việt Nam tại nước CHDCND Lào

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng Tưởng niệm Người trong Đại sứ quán. Ảnh: Thành Duy

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trịnh Thanh Hải - Giám đốc Sở Tài chính; Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Cùng dự có đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ và đại diện lãnh đạo Sở Du lịch. Đồng chí Nguyễn Bá Hùng - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp đoàn.

Toàn cảnh chuyến thăm Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An tại Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt Đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trân trọng gửi lời chúc tốt đẹp nhất và lời cảm ơn chân thành tới đồng chí Đại sứ cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã dành thời gian đón tiếp cũng như hỗ trợ kết nối chương trình làm việc của tỉnh trong chuyến công tác hết sức có ý nghĩa này.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thông tin đến Đại sứ Nguyễn Bá Hùng chương trình chuyến công tác lần này của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An tại CHDCND Lào; tình hình tỉnh Nghệ An trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023; đặc biệt Bộ Chính trị vừa tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 về Nghệ An và thống nhất ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Đại sứ Nguyễn Bá Hùng trao đổi tại cuộc gặp. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, trong công tác đối ngoại, cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An tiếp tục duy trì, củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

Bên cạnh hợp tác truyền thống với 3 tỉnh có chung đường biên giới là Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, tỉnh Nghệ An đã mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh Viêng Chăn, Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khệt, Xay Sổm Bun trên nhiều lĩnh vực như: thương mại, đầu tư hỗ trợ, giáo dục - đào tạo, y tế, quốc phòng - an ninh,… một cách bài bản, bằng khả năng của mình, với phương châm giúp bạn là giúp mình.

Tại chuyến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đề nghị Đại sứ Nguyễn Bá Hùng trao đổi với các địa phương của Lào, đặc biệt là Thủ đô Viêng Chăn thời gian tới nhằm thúc đẩy mối quan hệ phối hợp, hợp tác với tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào. Ảnh: Thành Duy



Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An cũng mong muốn với vai trò của mình, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng quan tâm trao đổi Chính phủ Lào phối hợp với Chính phủ Việt Nam trong việc đẩy nhanh dự án đường cao tốc Viêng Chăn - Pặc xan (Bôlykhămxay) - Cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) - Hà Nội.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An cũng đề nghị Đại sứ quán và Đại sứ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, công dân người Nghệ An đang kinh doanh, làm việc, lao động, sinh sống tại nước CHDCND Lào.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng vui mừng đón tiếp đoàn đến thăm Đại sứ quán; thống nhất với các ý kiến đề xuất của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tiếp tục theo dõi, thúc đẩy hợp tác của Nghệ An với các địa phương của Lào. Đại sứ Nguyễn Bá Hùng bày tỏ vui mừng khi tỉnh Nghệ An sắp tới sẽ hợp tác với Thủ đô Viêng Chăn, bên cạnh 7 tỉnh khác của nước bạn Lào đã ký kết chương trình hợp tác; cũng như thúc đẩy xây dựng đường bộ cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn; đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên, cán bộ của nước bạn Lào.