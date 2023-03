Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tiếp cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet

(Baonghean.vn) - Sáng 28/3, tại TP. Vinh, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An tiếp bà Michelle Bachelet - cựu Tổng thống Chile đang có chuyến thăm Nghệ An.

Tham gia phái đoàn có ngài Sergio Narea - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam; cùng Quận trưởng và các lãnh đạo Quận Cerro Navia, Thủ đô Santiago - nơi có công viên và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng dự buổi tiếp có Đại sứ Phạm Trường Giang - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Chile. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Quan hệ giữa Việt Nam và Chile được bắt đầu trong những năm tháng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam diễn ra cam go, ác liệt; khởi đầu là cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Thượng viện Salvador Allende Gossens (sau này là Tổng thống Chile) vào tháng 5/1969. Cuộc gặp đã đặt nền móng cho mối quan hệ đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam và Chile.



Chile là quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 25/3/1971. Hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện từ năm 2007. Mối quan hệ chính trị, ngoại giao giữa 2 nước ngày càng gần gũi và tin cậy thông qua đối thoại thường xuyên các cấp, quan hệ kinh tế thương mại tiếp tục duy trì đà gia tăng, đặc biệt là sau khi hai bên thông qua Hiệp định Thương mại tự do năm 2011 và cùng tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) ký tháng 3/2018; thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC)… cũng như sự phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Hiện Chile là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam sang Mỹ Latinh. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile trong ASEAN. Kim ngạch thương mại giữa 2 nước năm 2022 đạt 2,15 tỷ USD; trong đó, Việt Nam xuất khẩu 1,72 tỷ USD và nhập khẩu 431 triệu USD.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý vui mừng đón tiếp bà Michelle Bachelet và phái đoàn lần đầu tiên đến thăm Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; bày tỏ trân trọng những tình cảm tốt đẹp của cựu Tổng thống Chile đối với Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Đây là minh chứng sinh động về sự tiếp nối vun đắp tình hữu nghị tốt đẹp hơn 50 năm qua của 2 quốc gia Việt Nam - Chile, là cơ hội để thúc đẩy sự phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa tỉnh Nghệ An và Chile.

Bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam đúng vào dịp 2 nước Chile và Việt Nam kỷ niệm 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đất nước luôn coi bà là một người bạn thân thiết, cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Nghệ An dành cho cá nhân bà và phái đoàn.

Điểm lại những dấu mốc trong mối quan hệ giữa Chile và Việt Nam bắt đầu từ thập kỷ 60 của thế kỷ trước, đặc biệt, trong thời kỳ chế độ độc tài Pinochet, mặc dù rất khó khăn, song quận Cerro Navia luôn gìn giữ Quảng trường Hồ Chí Minh và bây giờ là Công viên Hồ Chí Minh, bà Michelle Bachelet chia sẻ: Tình cảm của người dân Chile dành cho Việt Nam không chỉ trong trái tim mà còn hành động cụ thể.

Do đó, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần này, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp của 2 nước, bà rất mong muốn thắt chặt quan hệ hợp tác giữa các địa phương và các hoạt động giao lưu nhân dân 2 nước.

Chia sẻ những ấn tượng, cảm nhận về tình cảm tốt đẹp, nồng ấm, cũng như thành tựu phát triển của Chile trong chuyến thăm vào tháng 10/2022 khi tham gia phái đoàn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An giới thiệu khái quát một số đặc điểm của tỉnh về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội và mối quan hệ hợp tác giữa Nghệ An cũng như các đối tác Chile.

Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An sang Chile đạt hơn 1,2 triệu USD với các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: Giày, dép, bột đá vôi trắng, đồ thủ công mỹ nghệ, gạo... Hiện tại, Nghệ An chưa có kim ngạch nhập khẩu từ Chile. Trên địa bàn tỉnh cũng chưa có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến từ Chile.

Cho rằng, hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với Chile còn rất khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng hai bên, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý rất mong muốn cựu Tổng thống Michelle Bachelet, ngài Đại sứ, ngài Quận trưởng và Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Chile sẽ tạo cầu nối thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và Chile hiệu quả hơn.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An cũng thông tin tới cựu Tổng thống Michelle Bachelet và thành viên trong đoàn về kế hoạch sang thăm và làm việc tại Chile của đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Nghệ An, dự kiến vào cuối năm nay để triển khai các chương trình hợp tác.

Đặc biệt là phối hợp với quận Cerro Navia triển khai Dự án “Ký ức Việt Nam - Chile”. Đây là dự án xây dựng không gian trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua xem hình ảnh và video mô phỏng về không gian trưng bày, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý rất cảm kích về tình cảm tốt đẹp mà đất nước Chile và quận Cerro Navia đã dành cho Việt Nam nói chung và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu nói riêng.

Tỉnh Nghệ An hết sức ủng hộ và đồng tình chủ trương triển khai dự án, để khi hoàn thành sẽ tăng cường mối quan hệ giữa 2 nước, đặc biệt là đối ngoại nhân dân. Đồng thời, qua chuyến công tác, tỉnh Nghệ An mong muốn có chương trình hợp tác với quận Cerro Navia.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mong muốn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của cựu Tổng thống Michelle Bachelet, Đại sứ quán Chile tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile, quận Cerro Navia để chuyến thăm của đoàn Nghệ An tới Chile thành công tốt đẹp, mở ra các cơ hội hợp tác giữa hai bên.

Bà Michelle Bachelet chia sẻ những tình cảm đặc biệt đối với đất nước, con người Việt Nam; bày tỏ sự ngưỡng mộ tinh thần bất khuất, kiên cường của người dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và những thành tựu trong quá trình xây dựng đất nước hôm nay; đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng trong lòng những người yêu hòa bình trên thế giới; qua đó, cam kết hỗ trợ tối đa để triển khai Dự án “Ký ức Việt Nam - Chile” tại quận Cerro Navia; cũng như hỗ trợ phái đoàn tỉnh Nghệ An có chuyến thăm và làm việc tại Chile đạt hiệu quả cao nhất, nhằm khai thác tốt các dư địa hợp tác giữa hai bên.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trân trọng những tình cảm tốt đẹp của bà Michelle Bachelet và phái đoàn dành cho tỉnh Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới, Nghệ An sẽ thông qua đường ngoại giao có công hàm chính thức nhằm phối hợp chuẩn bị cho chuyến thăm và làm việc tại Chile của đoàn công tác tỉnh Nghệ An.