Kinh tế Cảnh báo có mưa lớn ở Nghệ An Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ đêm 11/9 đến sáng sớm 12/9, khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông.

1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Ngày hôm nay (11/9), ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng khu vực đồng bằng, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 07h đến 20h ngày 11/9 có nơi trên 100mm như: Hải Triều (Hưng Yên) 196.0mm, Tiền Phong (Hải Dương) 162.2mm, Lương Tài (Bắc Ninh) 132.2mm, Nam Trực (Nam Định) 127.8mm, Đông Hải (Thái Bình) 123.8mm, Quan Hoa (Tp. Hà Nội) 118.4mm, Châu Thành (Trà Vinh) 163.4mm, Bình Đại (Bến Tre) 139.8mm, Bình Phong Thạch (Long An) 126.2mm, Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) 113.8mm ,…



2. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới



Từ đêm 11/9 đến sáng sớm 12/9, khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.



Ảnh minh hoạ.

Ngày và đêm 12/9, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình có mưa, mưa vừa và có nơi có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.



Dự báo chi tiết:

Khu vực Thời gian ảnh hưởng Tổng lượng (mm) Đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An Từ đêm 11/9 đến sáng sớm 12/9 30-50, cục bộ có nơi trên 100

Ngoài ra, đêm 11/9 và ngày 12/9, ở khu vực Việt Bắc của Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



3. Cảnh báo: mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Trung Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Từ khoảng ngày 13/9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn.



4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1.



5. Dự báo tác động của mưa lớn

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.