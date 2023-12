Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Thông tin từ lãnh đạo Công an huyện Hưng Nguyên cho biết, Thiếu tá Nguyễn Xuân C - cán bộ của Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Hưng Nguyên đã được chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) điều trị.