Cập nhật diễn biến của bão số 3

Trên biển:

Vùng biển ngoài khơi tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Mắt) có gió mạnh dần lên cấp 8-9, giật cấp 10-11; biển động dữ dội.

Trên đất liền:

Từ gần sáng 07/9, vùng ven biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

* Nước dâng , sóng lớn

Từ gần sáng 07/9, khu vực ngoài khơi tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Mắt) sóng cao 2,0- 3,0m, sau có khả năng tăng lên 2,0-4,0m.

Từ gần sáng 07/9, vùng ven biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) sóng cao 1,0-2,0m.

Nước dâng do bão, nguy cơ ngập lụt vùng ven biển:

Ven biển tỉnh Nghệ An cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m.

Các khu vực neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản, các tuyến đê, kè biển trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và nước dâng do bão. Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông đề phòng nguy cơ ngập do nước dâng và sóng lớn.

* Mưa lớn

Từ gần sáng 07/9 đến ngày 08/9, ở khu vực tỉnh Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến: phía Bắc Nghệ An 50-100mm, có nơi trên 150mm; phía nam Nghệ An 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

* Dông, lốc xoáy

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.