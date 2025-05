Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh tiếp Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Sáng 6/5, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp bà Helga Barth - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh vui mừng đón bà Helga Barth - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam và đoàn công tác đến thăm, làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cùng tiếp, làm việc với đoàn có đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025), là dịp để củng cố và mở rộng các lĩnh vực hợp tác giữa CHLB Đức và tỉnh Nghệ An.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, CHLB Đức là đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam, đồng thời là quốc gia có mối quan hệ truyền thống gắn bó lâu dài với tỉnh Nghệ An.

Cuộc làm việc diễn ra trong không khí đầm ấm, trọng thị tại Trụ sở UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Từ những năm 1970, CHDC Đức (cũ) đã tài trợ quy hoạch phát triển đô thị thành phố Vinh, trong đó có các công trình tiêu biểu như khu chung cư Quang Trung đưa vào sử dụng từ năm 1974, một dấu ấn góp phần hình thành diện mạo đô thị hiện đại của thành phố trong giai đoạn tái thiết sau chiến tranh.

Bên cạnh đó, Đức cũng tài trợ xây dựng Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức, cơ sở hiện vẫn hoạt động hiệu quả, đóng vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho không chỉ tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh và bà Helga Barth - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam trao đổi tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Một công trình khác mang dấu ấn sâu sắc là Nhà văn hóa thiếu nhi Ten-lơ-man (nay là Nhà văn hóa thiếu nhi Việt - Đức), món quà của thiếu nhi CHDC Đức dành tặng thiếu nhi thành phố Vinh, được khai trương năm 1981 và đến nay vẫn hoạt động hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, những công trình và chương trình hợp tác đó đã tạo nên nền móng vững chắc cho mối quan hệ hai bên, thể hiện tình cảm gắn bó, thân thiện giữa nhân dân hai nước nói chung, giữa CHDC Đức (cũ) trước đây và CHLB Đức ngày nay và tỉnh Nghệ An nói riêng.

Hiện nay, CHLB Đức là điểm đến hấp dẫn trong lĩnh vực hợp tác lao động và đào tạo nghề. Từ năm 2016 đến nay, Nghệ An đã có 109 lao động sang làm việc tại Đức trong lĩnh vực điều dưỡng, đóng góp trong tổng số gần 1.000 lao động toàn quốc. Đức cũng đang phối hợp với tỉnh triển khai chương trình đào tạo nghề kép và tư vấn di cư an toàn, hợp pháp.

Các thành viên phái đoàn Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, có hàng vạn người Nghệ An hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại CHLB Đức. Riêng Hội đồng hương Nghệ An tại Đức đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự gắn kết, hỗ trợ cộng đồng người Việt và giữ vai trò là cầu nối hữu nghị giữa hai quốc gia. Trong tháng 5/2025, lãnh đạo tỉnh do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy sẽ sang Đức làm việc và dự các hoạt động kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và các đồng chí lãnh đạo sở, ngành tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là tiềm năng nguồn nhân lực, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh bày tỏ mong muốn bà Đại sứ và đoàn công tác Đại sứ quán CHLB Đức có cái nhìn toàn diện hơn về tiềm năng phát triển của tỉnh Nghệ An.

Từ nền tảng đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị với vai trò và vị trí của mình, bà Đại sứ sẽ giới thiệu, kết nối các công dân và doanh nghiệp Đức đến Nghệ An để du lịch, tìm hiểu, cũng như nghiên cứu cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực như công nghiệp nặng, chế tạo, sản xuất ô tô - những ngành phù hợp với thế mạnh của Đức và định hướng phát triển của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Nghệ An dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Nghệ An cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất, đồng thời áp dụng chính sách ưu đãi phù hợp nhằm thu hút và hỗ trợ hiệu quả các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến từ CHLB Đức.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn bà Đại sứ dành thời gian thăm các huyện miền núi phía Tây tỉnh còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng và điều kiện kinh tế - xã hội. Đây là địa bàn rất cần sự quan tâm hỗ trợ nhằm phát triển bền vững về môi trường, giáo dục và an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh tặng quà lưu niệm đến bà Helga Barth - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam và đoàn công tác đến thăm, làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về phía Đại sứ quán CHLB Đức, bà Helga Barth cảm ơn lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã dành thời gian tiếp đón trọng thị và bày tỏ ấn tượng sâu sắc khi về thăm, làm việc tại Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cũng như trước sự phát triển năng động của tỉnh, đặc biệt là thành phố Vinh và hệ thống các khu công nghiệp đang thu hút đầu tư.

Đại sứ Helga Barth đánh giá cao truyền thống hợp tác hơn 50 năm giữa Nghệ An và các đối tác của Đức; đồng thời cho rằng, còn nhiều tiềm năng để đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác khác và mong muốn tỉnh phối hợp để triển khai; đặc biệt là đào tạo nghề và cung ứng lao động kỹ năng cao, lĩnh vực CHLB Đức có nhu cầu lớn.

Bà Helga Barth - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam tặng quà lưu niệm đến Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, Đại sứ quán Đức sẽ tổ chức “Chuyến xe hướng nghiệp” tại TP. Vinh vào cuối tháng 6/2025. Sự kiện nhằm cung cấp thông tin chính thống về thị trường lao động Đức cho người lao động địa phương và thúc đẩy di cư hợp pháp, công bằng, hiệu quả. Bà mong muốn nhận được sự phối hợp, hỗ trợ từ phía tỉnh để sự kiện diễn ra thành công.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận đề xuất của Đại sứ và cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ để tổ chức hiệu quả chương trình “Chuyến xe hướng nghiệp tại TP. Vinh”, góp phần định hướng nghề nghiệp và nâng cao nhận thức pháp lý cho người lao động Nghệ An về thị trường lao động Đức.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Với nền tảng quan hệ hợp tác hơn 50 năm, tin tưởng rằng mối quan hệ giữa tỉnh Nghệ An và CHLB Đức sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và bền vững; đồng thời bày tỏ mong muốn, như người tiền nhiệm, bà Đại sứ sẽ tiếp tục vun đắp tình cảm thân thiết với Nghệ An và trở thành cầu nối hiệu quả trong hợp tác song phương giữa địa phương và các đối tác Đức.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng Đại sứ Helga Barth và đoàn công tác Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy