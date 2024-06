Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun (CHDCND Lào) Sáng 18/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có cuộc tiếp đồng chí Phoi khăm Hùng bun nhuông - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun, nước CHDCND Lào sang thăm tỉnh Nghệ An.

Cùng tham gia đoàn, về phía tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) có: Giám đốc Công an tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Năng lượng và Mỏ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Cùng tham gia tiếp đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa, chào đón đồng chí Phoi khăm Hùng bun nhuông - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun, nước CHDCND Lào sang thăm Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng chào đón đồng chí Phoi khăm Hùng bun nhuông - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun cùng các đồng chí trong đoàn sang thăm tỉnh Nghệ An; đồng thời, gửi lời chào và chúc sức khỏe của Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đến đoàn.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun Phoi khăm Hùng bun nhuông cũng bày tỏ vui mừng khi được sang thăm tỉnh Nghệ An; đồng thời, thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Xay Sổm Bun đến lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có buổi tiếp đồng chí Phoi khăm Hùng bun nhuông - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun, nước CHDCND Lào. Ảnh: Phạm Bằng

Sau 10 năm thành lập, tỉnh Xay Sổm Bun ngày càng phát triển và tiến bộ hơn, niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền ngày được nâng lên. Bộ Chính trị Lào đã đề ra chính sách tạo môi trường phát triển cho tỉnh Xay Sổm Bun.

Trong thời gian này, tỉnh Xay Sổm Bun cũng đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều từ phía Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, phát triển cơ sở hạ tầng. Năm 2022, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ đào tạo cho con em của tỉnh Xay Sổm Bun.

Đồng chí Phoi khăm Hùng bun nhuông - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của tỉnh Nghệ An dành cho tỉnh Xay Sổm Bun trong thời gian qua.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

Đáp lại tình cảm đó, lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun đã chỉ đạo các lực lượng cố gắng vượt qua khó khăn, thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Trong 2 năm (2023 và 2024), kết quả quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đều vượt kế hoạch đề ra. Trong thời gian tới, các lực lượng của tỉnh Xay Sổm Bun sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn để công tác này tiếp tục hoàn thành kế hoạch.

Nhân dịp này, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun chúc tỉnh Nghệ An đạt nhiều thành tựu to lớn hơn; chúc cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào nói chung và tỉnh Nghệ An với tỉnh Xay Sổm Bun mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng trước những thành quả mà tỉnh Xay Sổm Bun đạt được sau 10 năm thành lập. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng trước những thành quả mà tỉnh Xay Sổm Bun đạt được sau 10 năm thành lập. Thể hiện, tốc độ tăng trưởng duy trì mức tích cực, thu ngân sách vượt kế hoạch, từng bước giữ vững sự ổn định an ninh chính trị, giành được sự tin tưởng của nhân dân.

Nhấn mạnh Nghệ An có nhiều nét tương đồng với tỉnh Xay Sổm Bun về điều kiện tự nhiên, đồng chí Nguyễn Đức Trung cho biết, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh Nghệ An đã nỗ lực và đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội.

Các thành viên trong đoàn công tác của tỉnh Xay Sổm Bun tham dự cuộc tiếp. Ảnh: Phạm Bằng

Quy mô kinh tế của tỉnh Nghệ An đạt khoảng 193.000 tỷ đồng; tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm khá cả nước; thu ngân sách trên 20.000 tỷ đồng. Sau quá trình chuẩn bị các điều kiện, Nghệ An đã chuyển mình trở thành địa phương có kết quả thu hút đầu tư, trong đó, thu hút FDI rất tích cực.

2 năm gần đây, Nghệ An lọt tốp 10 cả nước về thu hút FDI. Riêng năm 2023, Nghệ An thu hút FDI được hơn 1,6 tỷ USD. Đến nay, tỉnh đã thu hút được 137 dự án, với tổng số vốn trên 4,2 tỷ USD đến từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh được quan tâm và có những kết quả tích cực.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Nghệ An tham dự cuộc tiếp. Ảnh: Phạm Bằng

Với vị trí và điều kiện của tỉnh, Nghệ An được Trung ương rất quan tâm. Năm 2023, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chính phủ, Quốc hội của Việt Nam đã thể chế hóa các nội dung trong Nghị quyết của Bộ Chính trị; xây dựng những cơ chế, chính sách đặc thù giúp tỉnh Nghệ An có động lực và nguồn lực thực hiện được những mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

Các thành viên trong đoàn công tác của tỉnh Xay Sổm Bun tham dự cuộc tiếp. Ảnh: Phạm Bằng

Phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào, đồng chí Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An luôn xác định, việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tỉnh của Lào, trong đó có tỉnh Xay Sổm Bun là nhiệm vụ chính trị quan trọng được ưu tiên hàng đầu.

Hiện Nghệ An có quan hệ hữu nghị, hợp tác chính thức với 7 tỉnh của Lào, trong đó, có 3 tỉnh chung đường biên giới. Hai tỉnh Nghệ An và Xay Sổm Bun đã thường xuyên trao đổi đoàn, trao đổi thông tin. Hai tỉnh cũng thường xuyên sang thăm, chúc mừng lẫn nhau trong các dịp lễ, tết truyền thống.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà lưu niệm tới Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An đặc biệt cảm ơn lãnh đạo và nhân dân tỉnh Xay Sổm Bun đã quan tâm, hỗ trợ tích cực đối với đội quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong suốt thời gian qua, .

Trong điều kiện hết sức khó khăn, nhưng nhờ sự giúp đỡ từ các tỉnh của Lào, đến nay, tỉnh Nghệ An đã quy tập được 12.661 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Riêng tại tỉnh Xay Sổm Bun, trong thời gian ngắn nhưng đã tìm kiếm, quy tập được 76 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun tặng quà lưu niệm tới Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, theo đề nghị của Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun, năm học 2023 - 2024, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận 20 học sinh là con em của tỉnh Xay Sổm Bun sang đào tạo, học tập tại tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, những kết quả hợp tác trên đã góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước nói chung, cũng như Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang giữa 2 tỉnh nói riêng.

Lãnh đạo 2 tỉnh và các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Trong thời gian tới, mong rằng 2 tỉnh tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực có tiềm năng như: sản xuất nông nghiệp, hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác khoáng sản, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của 2 tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung chúc Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun và đoàn công tác dồi dào sức khỏe, có chuyến đi thành công, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp tại tỉnh Nghệ An; chúc cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân 2 nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững; chúc cho tỉnh Xay Sổm Bun đạt nhiều thắng lợi trong thực hiện các nhiệm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.