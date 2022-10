Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao Phó Thị trưởng chính quyền thành phố Gwangju (Hàn Quốc)

(Baonghean.vn) - Sáng 27/10, tại trụ sở Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì tiếp xã giao đoàn công tác do ông Mun Young Hoon - Phó Thị trưởng chính quyền thành phố Gwangju (Hàn Quốc) làm trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An.

Tham gia đoàn công tác chính quyền thành phố Gwangju có các ông: Sim Cheol Eui - Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố Gwangju, các công chức Hội đồng và chính quyền thành phố, đại diện các doanh nghiệp.



Cùng tham gia tiếp đoàn có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng được chào đón ngài Phó Thị trưởng, ngài Phó Chủ tịch Hội đồng và đoàn đại biểu thành phố Gwangju thăm và làm việc tại Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu một số đặc trưng của tỉnh Nghệ An tới đoàn công tác. Nghệ An là tỉnh có diện tích đất tự nhiên lớn nhất cả nước, dân số đứng thứ 4, như "một Việt Nam thu nhỏ".

Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới; là tỉnh có văn hóa truyền thống lâu đời, người Nghệ An có truyền thống hiếu học, học giỏi, cần cù, sáng tạo, đào tạo nhiều nhân sĩ, trí thức, đóng góp cho quốc gia. Nghệ An có 6 trường đại học, 11 trường cao đẳng, hơn 70 trường trung cấp và trung tâm dạy nghề.

Quy mô kinh tế Nghệ An đứng thứ 12 cả nước, tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm 2022 ước tăng 9,23%; Thu ngân sách Nhà nước 10 tháng năm 2022 ước đạt gần 19.000 tỷ đồng (khoảng 870 triệu USD); Thu hút đầu tư 9 tháng đạt khoảng 35.000 tỷ đồng (khoảng 1,7 tỷ USD), trong đó, vốn đầu tư dự án mới khoảng 20.000 tỷ đồng (khoảng 900 triệu USD), thu hút FDI trên 600 triệu USD, lọt vào tốp 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 109 dự án FDI đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan,... đang đầu tư với tổng số vốn trên 2,23 tỷ USD. Trong đó, có 24 dự án đầu tư đến từ doanh nghiệp Hàn Quốc, với tổng vốn đầu tư khoảng trên 134 triệu USD. Tuy nhiên, con số này còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng giữa 2 nước và 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng cho biết, hiện nay Nghệ An đang tập trung đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm để tạo nền tảng cho phát triển và các dự án hạ tầng các khu công nghiệp để thu hút đầu tư. Hy vọng, thời gian tới, các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc nói chung và tỉnh Gwangju nói riêng sẽ đến tỉnh Nghệ An đầu tư nhiều hơn.

Tỉnh Nghệ An coi trọng mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống đối với các địa phương của Hàn Quốc nói chung và thành phố Gwangju nói riêng. Mặc dù có khoảng cách về địa lý nhưng 2 địa phương đã tạo được mối quan hệ gần gũi. Cách đây 1 tháng, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại thành phố Gwangju và đạt được kết quả thành công tốt đẹp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ ấn tượng với thành phố Gwangju - Thành phố ánh sáng và tin tưởng vào tương lai phát triển rực rỡ khi thành phố đang tập trung đầu tư phát triển những lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, công nghiệp xanh, cách mạng về con người.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, trong sáng nay, hai địa phương sẽ trao biên bản hợp tác, ký kết biên bản ghi nhớ giữa HĐND tỉnh Nghệ An với Hội đồng thành phố Gwangju và các biên bản hợp tác khác. Việc ký kết biên bản hợp tác, biên bản ghi nhớ sẽ tạo tiền đề để tiếp tục tăng cường, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị 2 địa phương trong thời gian tới.

Để các biên bản hợp tác, biên bản ghi nhớ có hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền hai bên cần vào cuộc quyết liệt, phân công và chỉ đạo các cơ quan cấp dưới phối hợp thực hiện những nội dung trong các biên bản đi vào thực chất, hiệu quả. Đồng thời, tin tưởng, với sự khởi đầu tốt đẹp này, mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Mun Young Hoon - Phó Thị trưởng chính quyền thành phố Gwangju (Hàn Quốc) bày tỏ vui mừng khi được đến thăm tỉnh Nghệ An và cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, chu đáo của lãnh đạo tỉnh Nghệ An dành cho đoàn.

Phó Thị trưởng chính quyền thành phố Gwangju cho rằng, Nghệ An và Gwangju có nhiều điểm tương đồng và tin tưởng trong tương lai sẽ có nhiều thành tựu trong hợp tác. Dịp này, Phó Thị trưởng chính quyền thành phố Gwangju trân trọng mời Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung sang thăm thành phố Gwangju trong thời gian gần nhất.