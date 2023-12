Công ty Điện lực Nghệ An lan tỏa trách nhiệm vì cộng đồng với chương trình tri ân khách hàng năm 2023

(Baonghean.vn) -Với thông điệp “Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả” nhằm tri ân, cảm ơn tất cả khách hàng sử dụng điện đã đồng hành cùng ngành Điện nói chung cũng như Công ty Điện lực Nghệ An nói riêng.

Chương trình thường niên “Tháng tri ân khách hàng” là một trong những hoạt động quan trọng trong dịp cuối năm của Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An).

Công nhân Điện lực Quỳ Hợp (PC Nghệ An) thực hiện sửa chữa, thay mới hệ thống điện cho các hộ nghèo, người già neo đơn trên địa bàn huyện.

Các hoạt động tri ân khách hàng năm 2023 được PC Nghệ An triển khai thiết thực hướng đến cộng đồng, có sức lan tỏa, góp phần nâng cao hình ảnh tốt đẹp của ngành Điện đối với khách hàng và xã hội. Theo đó, các hoạt động, sự kiện được tổ chức trong Tháng tri ân khách hàng tạo sự gắn kết, hướng trực tiếp vào việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Công nhân Điện lực TX. Cửa Lò (PC Nghệ An) thực hiện xử lý phóng điện bề mặt và vệ sinh công nghiệp trạm biến áp chi nhánh Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Nhà máy Sữa Nghệ An thuộc đường dây 471 E18.8

Trong chuỗi các hoạt động Tháng tri ân khách hàng năm 2023, Công ty Điện lực Nghệ An đã thực hiện tổng chi phí hơn 550 triệu đồng, triển khai các chương trình thiết thực và ý nghĩa như: sửa chữa, thay mới hệ thống đường dây điện sinh hoạt, thay thế đèn điện chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện cho 180 hộ nghèo, gia đình chính sách...

Nhân dịp Giáng sinh 2023, công ty đã tổ chức gặp gỡ, tặng quà cho 144 nhà thờ giáo xứ và bà con giáo dân trên địa bàn toàn tỉnh để thể hiện sự tri ân trong phối hợp cung ứng dịch vụ đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị; tri ân tặng quà các khách hàng sản xuất công nghiệp, các hộ tiêu thụ điện lớn tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải tự nguyện mùa nắng nóng, góp phần đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định… Chương trình hỗ trợ công tác thí nghiệm máy biến áp, vệ sinh miễn phí trạm biến áp cho khách hàng, doanh nghiệp được triển khai tích cực và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh. Hướng dẫn cài đặt app chăm sóc khách hàng, tăng cường hướng dẫn khách hàng về an toàn điện trong sinh hoạt và sản xuất…

Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng tri ân khách hàng, PC Nghệ An tăng cường công tác tuyên truyền cho khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả

Công tác an sinh xã hội cũng được Công ty Điện lực Nghệ An tiếp tục quan tâm trong dịp tri ân khách hàng. Công ty đã tổ chức triển khai chương trình thăm hỏi, hỗ trợ các hộ nghèo, người già neo đơn không nơi nương tựa, các gia đình chính sách…tham gia ủng hộ chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và Tết Vì người nghèo do UBND tỉnh Nghệ An phát động, với số tiền 402 triệu đồng. Nhân dịp tri ân khách hàng, Công ty Điện lực Nghệ An còn gửi lời tri ân qua tin nhắn SMS, Zalo, Email đến tất cả các khách hàng; Tổ chức gặp gỡ các khách hàng, đối tác, chính quyền địa phương.

Trong dịp Giáng sinh 2023, Công ty Điện lực Nghệ An tặng quà chúc mừng 144 giáo xứ và bà con giáo dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Phạm Văn Nga - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: “Trong những năm qua, Công ty Điện lực Nghệ An đã nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, thực hiện tốt việc tri ân, chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Việc tổ chức chuỗi hoạt động “Tháng tri ân khách hàng” thường niên sẽ đưa hình ảnh của ngành Điện trở nên gần gũi, gắn bó với cộng đồng, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, gửi lời tri ân tới các khách hàng đang sử dụng điện trên địa bàn toàn tỉnh. Công ty Điện lực Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để cung cấp điện an toàn, tin cậy, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn”.

Công nhân Công ty Điện lực Nghệ An hưởng ứng tham gia Chương trình “Tuần lễ hồng EVN” lần thứ IX, hiến máu nhân đạo, tình nguyện năm 2023.

Cũng trong tháng 12, Công ty Điện lực Nghệ An đã triển khai “Tuần lễ hồng EVN” lần thứ IX, thu hút sự tham gia nhiệt tình của CBCNV đơn vị. Kết quả, ngày 09/12/2023, tại trụ sở Công ty Điện lực Nghệ An đã có hơn 150 CBCNV thực hiện hiến máu tình nguyện nhân đạo, thu được 174 đơn vị máu, góp phần giúp đỡ những bệnh nhân nghèo tìm lại sự sống.

Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Nghệ An tiếp tục triển khai các chương trình đổi mới về kinh doanh và dịch vụ khách hàng, nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định. Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp chuyên nghiệp, văn minh, tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội.