Cử tri Cửa Lò đề nghị xem xét lại chính sách tăng học phí để 'khoan thư sức dân' sau 2 năm Covid-19

Sáng 5/10, tại phường Nghi Thủy, đại biểu Quốc hội khóa XV đoàn Nghệ An gồm bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; và bà Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri 7 phường thuộc thị xã Cửa Lò trước Kỳ họp thứ 4.