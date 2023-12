Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; Công bố quyết định điều động Đại tá Bùi Quang Thanh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Người dân miền Tây Nghệ An đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ đặc sản Tết qua mạng;