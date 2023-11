Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế do Ban chỉ đạo CCHC Chính phủ nêu ra; Kinh doanh thua lỗ, nhiều cây xăng ở Nghệ An có nguy cơ đóng cửa; Nhiều chủ doanh nghiệp ở Nghệ An bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế… là những thông tin nổi bật ngày 6/11