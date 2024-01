Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Tỉnh ủy Nghệ An tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết các cơ quan giúp việc cấp ủy năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2024;...