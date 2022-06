Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Với chủ đề: “Công nhân Nghệ An: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” và tinh thần quyết tâm và trách nhiệm cao. Tháng Công nhân năm 2022 khép lại với những kết quả nổi bật, toàn diện, để lại dấu ấn tốt đẹp trong đoàn viên, người lao động, cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân.

(Baonghean.vn) - Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 của tỉnh Nghệ An, có một đôi bạn cùng lớp đã lọt vào tốp 5 em đạt điểm cao nhất kỳ thi, đó là em Võ Ánh Dương đạt 28 điểm và em Nguyễn Tất Quân đạt 28,1 điểm, cả 2 em đều học lớp 9D trường THCS Lý Nhật Quang huyện Đô Lương.

(Baonghean.vn) - Trên hành trình mang tới giá trị vững bền với cam kết “Đồng hành cùng bạn, đại phát trọn đời” cho người dân Việt, Công ty Cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) ngày càng khẳng định vai trò của mình, là “thành trì” vững mạnh, giúp khách hàng an tâm vững bước tương lai.

(Baonghean.vn) - Dù chỉ mới giữa năm nhưng một nhóm đối tượng đã tổ chức mua pháo từ nước ngoài rồi vận chuyển về Nghệ An cất giấu để tiêu thụ vào cuối năm. 4 đối tượng và gần 5 tạ pháo trong đường dây này đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.