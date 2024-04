Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm, làm việc tại Australia

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ; Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hoàng Sỹ Kiện - Giám đốc Sở Xây dựng; Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Mạnh Lợi - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh; Nguyễn Thế Thân - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Minh Thế

Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm dự cuộc làm việc và phát biểu qua hệ thống trực tuyến. Tham dự cuộc làm việc có đại diện 40 doanh nghiệp, doanh nhân người Việt tại Australia.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Chuyến thăm diễn ra sau chuyến thăm chính thức nước Úc của Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính và dự Hội nghị 50 năm quan hệ đối tác Úc - ASEAN, nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Úc. Chuyến thăm của đoàn công tác tỉnh Nghệ An là hoạt động thiết thực để triển khai mối quan hệ này.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm khẳng định, Nghệ An có điều kiện tự nhiên phong phú, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, có tài nguyên nắng, gió để phát triển năng lượng tái tạo. Melbourne là trung tâm thương mại, có cộng đồng start up năng động, có công nghệ tiên tiến... Nghệ An và Úc có tiềm năng hợp tác về kinh tế, đặc biệt là thương mại, đầu tư, du lịch. Việc hai nước mới nâng cấp quan hệ đối tác sẽ mở ra cơ hội cho hai bên mở rộng các mối quan hệ hợp tác. Đại sứ Việt Nam tại Úc cũng đề xuất các doanh nhân, doanh nghiệp ở Melbourne đến Nghệ An tìm hiểu đầu tư...

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng được đến thăm Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia và làm việc với các thành viên của Hội, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ hiệu quả của Hội trong kết nối, sắp xếp chu đáo các hoạt động của đoàn tại Melbourne.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Minh Thế

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã thông tin đến Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, đặc biệt là những kết quả tích cực trong thu hút đầu tư nước ngoài. Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, Nghệ An trong những năm qua đã tích cực, chủ động triển khai chiến lược hội nhập quốc tế, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các nước trên thế giới. Tuy nhiên, các đối tác lớn của tỉnh vẫn là các nước khu vực Đông Bắc Á và ASEAN. Đối với Australia, tỉnh hiện chủ yếu hợp tác về thương mại. Một số ít dự án hợp tác trên lĩnh vực đầu tư.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Minh Thế

Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu sang Australia đạt hơn 21 triệu USD, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là xi măng, tôn thép các loại, giày dép, hoa quả chế biến và nước hoa quả, đá ốp lát... kim ngạch nhập khẩu từ Australia đạt gần 20 triệu USD, trong đó các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là thịt bò, thức ăn gia súc, nguyên phụ liệu sản xuất.

Về đầu tư FDI, trên địa bàn tỉnh trước đây có 2 Dự án có vốn đầu tư Australia với số vốn 16,5 triệu USD, nhưng hiện nay nhà đầu tư của Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc Mavin Ausfeed, nhà đầu tư Australia đã rút vốn và chuyển giao cho phía Việt Nam.

Về đầu tư của Nghệ An tại Australia: Bắt đầu từ 2019, Tập đoàn TH đã tiên phong mở đường đầu tư nông nghiệp quy mô lớn tại Australia bằng cách mua lại, tiếp quản và phát triển 3 station (khu trang trại) chăn nuôi bò thịt ở phía Bắc và Tây Australia với tổng vốn đầu tư là 130 triệu AUD. Tại đảo Ta-ma-ni-a của Australia, Tập đoàn TH đang trồng nho để sản xuất rượu vang và tương lai sẽ xây các khu nghỉ dưỡng để thu hút các khách du lịch, trước hết là các lưu học sinh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu giới thiệu các sản phẩm công nghiệp và sản phẩm OCOP của tỉnh Nghệ An với các đại biểu. Ảnh: Minh Thế

Thời gian vừa qua, tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức một số hội thảo xúc tiến đầu tư tại các tiểu bang Victoria (Melbourne), Nam Australia (Adelaide) và bang New South Wales (Sydney) của Australia (năm 2017).

Có thể nói, quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và Australia đã có những kết quả nhất định, tuy nhiên kết quả còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng hai bên.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân, nòng cốt kết nối, khuyến khích các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tại Australia đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước, tạo cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp đến tìm hiểu, đầu tư tại tỉnh Nghệ An, nhất là vào các lĩnh vực như: Công nghiệp công nghệ cao; kinh tế biển, đô thị biển; du lịch, đào tạo, tài chính – ngân hàng; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chế biến nông, thủy sản.

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ giới thiệu một số tiềm năng của tỉnh Nghệ An đến với các doanh nghiệp Australia và khẳng định, tỉnh sẽ quyết tâm dành những nguồn lực tương xứng để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của các nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư đến từ Australia. Đặc biệt, nỗ lực thực hiện tốt “5 sẵn sàng” để đón các doanh nghiệp đầu tư thành công, bền vững, lâu dài tại Nghệ An.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời, làm rõ các câu hỏi, nội dung mà các doanh nghiệp Úc quan tâm tìm hiểu về Nghệ An.

Ông Trần Bá Phúc - Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia cho biết: Cộng đồng người Việt rất vui mừng khi vị thế đất nước ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ, hai nước Việt Nam - Australia đã nâng cấp quan hệ ngoại giao lên mức cao nhất. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh tại Australia, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư song phương.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm và ông Trần Bá Phúc - Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia phát biểu. Ảnh: Minh Thế

Về cá nhân, ông Phúc khẳng định, tuy đã xa đất nước gần nửa thế kỷ nhưng ông vẫn luôn rất hãnh diện là người Việt Nam chưa bao giờ thôi nghĩ về cội nguồn, về xứ sở Việt Nam. Ông Phúc cũng cho rằng, cộng đồng khoảng 6 triệu người Việt trên toàn thế giới tăng cường đoàn kết và hướng về đất nước, quê hương, là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc. Ông Trần Bá Phúc hiện là Ủy viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vì Trường Sa - Hoàng Sa thân yêu.

Từ năm 2010, ông Phúc đã thành lập Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia (viết tắt là VBAA). Hội được cả hai Chính phủ Australia và Việt Nam công nhận và ngay từ khi ra đời đã trở thành cầu nối an toàn cho doanh nhân Việt Nam tại Australia với các doanh nghiệp trong nước. Đến nay có khoảng 500 hội viên, trong đó có khoảng 100 hội viên trong nước. Hội đã tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Australia; kịp thời phản ánh tình hình phát triển của quê hương, đất nước; xúc tiến thương mại, trưng bày, giới thiệu, đưa hàng hóa Việt Nam sang các siêu thị của Australia.

Ông Phúc cam kết Hội sẽ tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối để thúc đẩy thương mại, đầu tư, kinh doanh giữa Nghệ An và Australia và ông tin rằng quan hệ hợp tác kinh tế giữa Nghệ An với Australia thời gian tới sẽ có những khởi sắc, nhất là khi hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Đại diện các doanh nghiệp phát biểu. Ảnh: Minh Thế

Đại diện các doanh nghiệp phát biểu. Ảnh: Minh Thế

Đồng chí Phùng Thành Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Minh Thế

Tại cuộc làm việc, các doanh nghiệp Úc phát biểu, thể hiện sự quan tâm đến Nghệ An trên các lĩnh vực như nông nghiệp (sản xuất, chế biến gia súc, rau quả, tìm đối tác nhập khẩu lạc của Nghệ An) một số doanh nghiệp mong muốn hợp tác về bất động sản, tài chính, công nghệ thông tin.

Các đại biểu khai trương gian hàng sản phẩm OCOP Nghệ An tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại trực thuộc Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc. Ảnh: Minh Thế

Dịp này, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã khai trương gian hàng các sản phẩm OCOP Nghệ An tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại trực thuộc Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc.

Nghệ An sở hữu số lượng sản phẩm OCOP lớn và tiềm năng dồi dào. Bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, tỉnh đã và đang nỗ lực kết nối để mở rộng thị trường, tìm đầu ra cho OCOP đặc sản vùng miền.

Nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh nghệ An hiện đã xuất khẩu sang các thị trường quốc tế như sản phẩm mây, tre đan Đức Phong (5 sao) đã được xuất khẩu sang thị trường các nước như Pháp, Đức…; rau mùi Diễn Thái (Diễn Châu) đã được xuất sang thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản; sản phẩm nước mắm Vạn Phần (Diễn Châu) xuất khẩu sang Nhật Bản; sản phẩm lươn (NAP) xuất khẩu sang Australia, Nhật Bản; sản phẩm thủy, hải sản Biển Quỳnh xuất khẩu sang Mỹ...

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm tới Hội Doanh nhân người Việt Nam tại Úc. Ảnh: Minh Thế

Việc khai trương gian hàng các sản phẩm OCOP Nghệ An lần này của Đoàn công tác tỉnh là hoạt động nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm Nghệ An tới doanh nghiệp và người tiêu dùng Úc. Có hơn 20 mặt hàng được trưng bày tại gian hàng gồm: các loại trà của Công ty CP Dược liệu Pù Mát, trà sen của Hợp tác xã sen Quê Bác, thổ cẩm của Hợp tác xã Hoa Tiến, hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan của Công ty TNHH Đức Phong, hàng mỹ nghệ của Hợp tác xã Trà Lân,…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên lề cuộc làm việc. Ảnh: Minh Thế

Nhân dịp này, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mại tỉnh và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc đã ký Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch dưới sự chứng kiến của các doanh nghiệp Úc.

Chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác tỉnh Nghệ An diễn ra ngay sau chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đầu tháng 3 năm nay, trong bối cảnh sau hơn 50 năm thiết lập ngoại giao, quan hệ giữa hai nước đã có những bước tiến vượt bậc, đạt kết quả toàn diện. Đặc biệt, nhân chuyến thăm, Thủ tướng hai nước đã công bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Australia lên Đối tác chiến lược toàn diện.