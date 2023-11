Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Khi Trung Quốc tăng mua, nông sản tiêu thụ mạnh, giá cao tác động mạnh đến giá nông sản của Nghệ An. Do đó, ngoài sắn, lạc, chè thì những nông sản khác, như dứa, gạo, cau non, thanh long, giá tăng mạnh, đem lại nguồn thu lớn cho người dân, giúp nông dân sản xuất có lãi.