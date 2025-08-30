Thứ Bảy, 30/8/2025
Pháp luật

Dùng ô khi đi xe bị phạt bao nhiêu tiền?

PV 30/08/2025 14:22

Bà Trần Thị Hiền, cư dân phường Vinh Phú cho biết, vào mùa mưa, bà thường thấy nhiều người sử dụng ô (dù) khi đang điều khiển xe máy hoặc xe đạp để che mưa. Tuy nhiên, bà đặt câu hỏi: “Dùng ô khi đang đi xe như vậy có bị xem là vi phạm luật giao thông hay không? Nếu có thì bị xử phạt thế nào?”

Trả lời:

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, việc sử dụng ô (dù) khi đang điều khiển phương tiện giao thông là hành vi vi phạm và sẽ bị xử phạt hành chính. Cụ thể, người điều khiển xe máy, xe mô tô và các loại xe tương tự nếu sử dụng ô khi đang tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Quy định này được nêu rõ tại điểm đ, khoản 4, Điều 7 của Nghị định, trong nhóm các hành vi gây mất an toàn như sử dụng thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính), cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác trong khi điều khiển phương tiện.

8.jpg
Ảnh minh họa.

Đối với người đi xe đạp, xe đạp máy hoặc các phương tiện thô sơ khác, nếu sử dụng ô trong khi điều khiển xe hoặc chở người đang sử dụng ô, mức phạt sẽ dao động từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng, theo quy định tại điểm h, khoản 1, Điều 9 của Nghị định.

Việc cầm ô khi đang điều khiển xe, dù là để tránh mưa, vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tham gia giao thông. Hành vi này khiến người lái khó quan sát, dễ mất lái, đặc biệt nguy hiểm trong điều kiện trời mưa, đường trơn, tầm nhìn bị hạn chế. Chính vì vậy, quy định xử phạt được đưa ra không chỉ nhằm răn đe, mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, đảm bảo an toàn cho bản thân người điều khiển phương tiện cũng như những người xung quanh.

