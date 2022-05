Gặp người khởi xướng Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An

Gặp lại ông Nguyễn Thanh Tiên - nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An, chúng tôi thực sự vui vì ông vẫn còn giữ được phong độ và sự minh mẫn, cho dù đã bước qua ngưỡng tuổi bát tuần. Khi biết Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng (TN – NĐ) Cúp Báo Nghệ An năm nay sắp khởi tranh trở lại sau 2 năm tại dừng do đại dịch Covid-19, câu chuyện về giải đấu mỗi lúc một sôi nổi.

“Tôi còn nhớ rất rõ, mùa Hè năm 1997, Giải Bóng đá TN – NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ nhất được tổ chức khai mạc. Lần đầu tổ chức, điều kiện mọi mặt chưa thể được như sau này nhưng cũng thu hút được hơn 20 đội bóng nhí đến từ các huyện, thành, thị tham gia tranh tài hết sức sôi nổi. Thành công của mùa giải đã tạo tiền đề, nền móng vững chắc để trở thành giải đấu truyền thống, được tổ chức thường niên”, ông Tiên nói.

Là người gắn bó với quê hương, hơn ai hết, ông Nguyễn Thanh Tiên hiểu rõ những khó khăn, vất vả của vùng quê Nghệ An đầy nắng gió. Ở vùng thôn quê, trong kỳ nghỉ Hè, các em nhỏ thiếu sân chơi bổ ích, thường tụ tập và tổ chức những trò chơi nguy hiểm, có nguy cơ dẫn đến thương tích, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Do vậy, ông luôn ấp ủ mong muốn tổ chức một hoạt động bổ ích cho các cháu thiếu niên, nhi đồng trong dịp nghỉ Hè, giúp các cháu có những mùa Hè đáng nhớ. Suy đi, tính lại, ông Nguyễn Thanh Tiên nhận thấy tổ chức giải bóng đá cho lứa tuổi thiếu nhi là hợp lý nhất. Vì Nghệ An là vùng quê có truyền thống về bóng đá, hầu hết các em nhỏ đều yêu thích môn thể thao “vua” này, khắp nơi đều có sân bãi để tập luyện…

Giải đấu sẽ là sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em học sinh trong dịp nghỉ Hè, cũng là cơ hội để các em được rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu, học hỏi, xây dựng mối đoàn kết. Đồng thời, qua đó giúp những người làm bóng đá chuyên nghiệp của tỉnh phát hiện những tài năng bóng đá để đào tạo, bồi dưỡng các em thành cầu thủ chuyên nghiệp, đóng góp cho sự nghiệp phát triển bóng đá của Nghệ An và cả nước.

Năm 1997, đang giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Nghệ An, ông Nguyễn Thanh Tiên đề xuất ý tưởng tổ chức giải bóng đá dành cho lứa tuổi thiếu nhi và lập tức được các cộng sự ủng hộ. Đặc biệt là được ông Nguyễn Hoàng Thụ, lúc ấy là Giám đốc Sở Thể dục – Thể thao nhiệt tình trong việc tạo điều kiện để giải đấu sớm được triển khai.

Sau khi hoàn thành điều lệ giải, với vai trò Trưởng ban Tổ chức, ông Tiên gửi công văn đề nghị các địa phương thành lập đội bóng đá TN và NĐ, tổ chức tập luyện để tham dự giải. Lần đầu tổ chức, dù gặp không ít khó khăn nhưng các huyện, thành, thị điều tích cực hưởng ứng giải đấu; về tận các thôn, xóm để tuyển cầu thủ, cử HLV có kinh nghiệm để rèn luyện thể lực và hướng dẫn kỹ chiến thuật cho các cầu thủ nhí.

Ngày khai mạc Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ nhất, ông Tiên thực sự vui mừng vì thấy vẻ náo nức, phấn khởi trên gương mặt mỗi cầu thủ và cổ động viên. Tiếp đến là những trận đấu diễn ra sôi nổi, quyết liệt cùng tiếng reo hò, cổ vũ của đông đảo khán giả. Có những trận đấu khán giả chật kín sân, gần như không còn chỗ trống; càng về cuối giải, các trận đấu càng quyết liệt và hấp dẫn. Nhờ vậy, giải đấu thành công tốt đẹp và để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ bóng đá ở Nghệ An.

Sau thành công của Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ nhất, những năm tiếp theo giải đấu tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Ban Chăm sóc Thiếu niên - Nhi đồng và các nhà tài trợ. Giải đấu được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, qua đó, phát hiện được nhiều “mầm non” bóng đá, sau này trở thành những cầu thủ tài năng của CLB Sông Lam Nghệ An và Đội tuyển Việt Nam.

Về sau, khi đã nghỉ hưu, ông Nguyễn Thanh Tiên vẫn tiếp tục dõi theo các giải đấu. Hầu hết các trận khai mạc và chung kết giải ông đều có mặt ở khán đài để theo dõi và cổ vũ. Thậm chí, có những trận ông đưa 3 - 4 cháu của mình đến xem các bạn cùng trang lứa thi tài ở những trận đấu quyết liệt.

Trước thềm Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 (năm 2022), ông Nguyễn Thanh Tiên chia sẻ: “Những năm gần đây, việc tổ chức giải đấu ngày càng thể hiện tính chuyên nghiệp, từ công tác phối hợp đến tuyên truyền, quảng bá đều được thực hiện chặt chẽ. Vì thế, tôi tin giải đấu năm nay sẽ tiếp tục đà thành công rực rỡ”.

Công Kiên