Chọn chuyên mục Giá vàng hôm nay 10/8: Giá vàng trong nước và thế giới sẽ giảm nhẹ trong tuần tới Giá vàng hôm nay 10/8/2025: Giá vàng trong nước và vàng thế giới sẽ giảm nhẹ trong tuần tới vì các quyết định thuế bất ngờ làm suy giảm niềm tin ở thị trường Mỹ.

Giá vàng trong nước hôm nay 10/8/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 10/8/2025, giá vàng miếng trong nước ở mức kỷ lục 124,4 triệu. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 8/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 123,6-124,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - không thay đổi ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 10/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,8-120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 ở ngưỡng 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 10/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 10/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

123,2 124,4

- - Tập đoàn DOJI

123,2 124,4

-

- Mi Hồng

123,6 124,4

+200 - PNJ

123,2

124,4

- - Bảo Tín Minh Châu

123,2

124,4

+600 +400

Phú Quý 122,2 124,4

- -

Giá vàng thế giới hôm nay 10/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 10/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3397,26 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 5,62 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,56 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 12,84 triệu đồng/lượng.

Tuần này dù ít số liệu kinh tế quan trọng nhưng giá vàng thế giới vẫn chứng kiến nhiều biến động bất ngờ. Giá vàng đang trong xu hướng tăng thì bất ngờ nhận được tin một số loại vàng thỏi nhập khẩu từ Thụy Sĩ sẽ chịu thuế thương mại, với mức thuế lên tới 39%.

Thông tin này ngay lập tức đẩy giá vàng hợp đồng tương lai trên sàn Comex lên mức kỷ lục mới 3.534,10 USD, đồng thời đưa giá giao ngay vượt ngưỡng 3.400 USD/ounce. Đến chiều thứ 6, Nhà Trắng xác nhận thông tin trên là không chính xác và khẳng định không có kế hoạch áp thuế với vàng. Dù vậy, sau cú bán tháo ngắn, vàng vẫn giữ được mức tăng tuần.

Cụ thể, Giá vàng giao ngay hiện ở mức 3397,26 USD/ounce, tăng 1,03% so với đầu tuần. Tuần tới sẽ có nhiều sự kiện kinh tế quan trọng có thể tác động đến giá vàng.

Sáng thứ 3, Ngân hàng Dự trữ Australia sẽ công bố quyết định lãi suất, với kỳ vọng giảm 0,25% từ 3,85% xuống 3,60%. Tiếp đó là báo cáo CPI tháng 7 của Mỹ, dự báo lạm phát cơ bản tăng nhẹ từ 0,2% lên 0,3%.

Thứ 4 sẽ là ngày khá yên ắng với ít số liệu, nổi bật nhất là phát biểu của các quan chức Fed Goolsbee và Bostic. Thứ 5 sẽ có báo cáo PPI tháng 7 của Mỹ với dự báo lạm phát cơ bản tăng 0,2%, cùng số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Cuối tuần, thị trường sẽ chú ý đến sức mua của người tiêu dùng Mỹ với báo cáo bán lẻ tháng 7 dự kiến giảm nhẹ từ 0,6% xuống 0,5%, trong khi doanh số bán lẻ cơ bản có thể giảm từ 0,6% xuống 0,3%. Chỉ số sơ bộ lòng tin người tiêu dùng từ Đại học Michigan sẽ cung cấp cái nhìn về tâm lý người tiêu dùng trong tháng 8.

Joni Teves, chiến lược gia tại ngân hàng UBS Thụy Sĩ, bày tỏ lo ngại về tác động của thuế mới đối với giao dịch giá vàng hợp đồng tương lai tại Mỹ. Bà cho biết giá vàng sẽ còn biến động mạnh cho đến khi có thông tin rõ ràng hơn.

Ole Hansen từ Saxo Bank nhận định quyết định thuế bất ngờ này làm suy giảm niềm tin vào thị trường Mỹ. Ông so sánh với sự kiện gần đây trên thị trường đồng New York, cho thấy các thị trường tương lai tại Mỹ đang trở nên thiếu ổn định do chính sách thuế quan thay đổi thất thường của chính quyền Trump.

Ross Norman, CEO Metals Daily, ví von việc áp thuế 39% lên vàng thỏi Thụy Sĩ giống như "đổ cát vào động cơ đang chạy trơn tru". Ông tính toán giá vàng tại New York đã tăng ít nhất 100 USD/ounce, tương đương khoản lợi 3,2 tỷ USD xuất hiện chỉ sau một đêm. Norman dự báo chênh lệch giá giữa London và New York có thể lên tới hàng trăm USD.

Dự báo giá vàng

Theo khảo sát mới nhất từ Kitco News, các chuyên gia trong ngành tỏ ra lạc quan về triển vọng giá vàng, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng duy trì kỳ vọng giá sẽ tăng trong thời gian tới.

Trong tuần này, 10 chuyên gia tham gia khảo sát. Đa số (6 người, chiếm 60%) dự đoán giá vàng tiếp tục tăng. Chỉ một người (10%) cho rằng giá giảm, và ba người (30%) kỳ vọng giá đi ngang. Bên cạnh đó, 188 nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia bình chọn trực tuyến. Phần lớn (129 người, 69%) tin giá vàng sẽ tăng, 12% (23 người) dự đoán giảm, và 19% (36 người) nghĩ giá ổn định.

Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường tại Barchart.com, nhận định: "Giá vàng sẽ tăng. Mọi thứ thay đổi nhưng rồi lại quay về như cũ. Thông tin về thuế vàng từ chính phủ Mỹ chỉ là một phần của câu chuyện thương mại quen thuộc."

Trong khi đó, Rich Checkan, lãnh đạo tại Asset Strategies International, dự báo giá ít biến động: "Cần thêm thời gian để thị trường tiêu hóa tin tức về thuế vàng từ Thụy Sĩ. Tuần này có lẽ sẽ là giai đoạn chờ đợi trước khi có thông tin rõ ràng hơn."

James Stanley, chiến lược gia tại Forex.com, bày tỏ sự lạc quan: "Tôi vẫn giữ quan điểm giá tăng. Mức 3.435 USD từng được thử nghiệm nhiều lần trong tháng 5, 6 và 7 nhưng đều hồi phục nhanh. Lần này, phe mua có thể tạo đột phá." Ông cũng cho biết mức hỗ trợ quan trọng là 3.350 USD.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, tỏ ra không quá quan tâm đến thông tin về thuế vàng từ Mỹ áp lên vàng Thụy Sĩ. Ông cho rằng đây có thể chỉ là sự hiểu lầm về thị trường vàng. "Tôi nghiêng về khả năng đây chỉ là nhầm lẫn trong cách phân loại vàng thỏi chịu thuế".

Khi đề cập đến giá vàng tuần tới, Day tập trung nhiều hơn vào các số liệu về người tiêu dùng thay vì dữ liệu lạm phát. Ông không kỳ vọng sẽ có biến động mạnh từ chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hay chỉ số giá sản xuất (PPI). Tuy nhiên, hai chỉ số quan trọng khác là lòng tin người tiêu dùng và doanh số bán lẻ được dự báo sẽ tiếp tục cho thấy dấu hiệu yếu đi.

Day tin rằng khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã được thị trường phản ánh đầy đủ. "Dù Fed có cắt giảm 0.25% nhưng nếu không kèm theo tuyên bố gì đặc biệt từ Powell, tác động sẽ không đáng kể. Những thay đổi nhỏ trong CPI hay lòng tin người tiêu dùng khó lòng làm thay đổi cục diện", ông nhận định.

Về diễn biến giá vàng tuần tới, Day dự báo xu hướng đi ngang sẽ tiếp tục. "Sau đà tăng mạnh hai tuần qua, nhiều khả năng giá vàng sẽ giảm nhẹ trong tuần tới", ông cảnh báo. Giới đầu tư được khuyến cáo theo dõi sát các chỉ số kinh tế quan trọng sắp công bố để có quyết định phù hợp.