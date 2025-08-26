Thị trường Giá vàng hôm nay 26/8: Giá vàng miếng và vàng nhẫn đang chốt lời, vàng thế giới giảm nhẹ Giá vàng hôm nay 26/8/2025: Giá vàng miếng và vàng nhẫn đang có đỉnh kỷ lục mới 127 triệu nhưng đang có dấu hiệu chốt lời, giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ

Giá vàng trong nước hôm nay 26/8/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 26/8/2025, giá vàng miếng trong nước đang có đỉnh kỷ lục mới. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 125,6-127,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 125,6-127,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với chốt ngày 25/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 126,4-126,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 125,6-127,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 125,1-127,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 26/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 118,8-121,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 119-122 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 26/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 26/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

125,6 127,1

- +500 Tập đoàn DOJI

125,6 127,1

-

+500 Mi Hồng

126,4 126,9

+400 +300 PNJ

125,6

127,1

- +500 Bảo Tín Minh Châu

125,6

127,1

- +500

Phú Quý 125,1 127,1

+500 +500

1. DOJI - Cập nhật: 26/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 125,600 127,100 ▲500K AVPL/SJC HCM 125,600 127,100 ▲500K AVPL/SJC ĐN 125,600 127,100 ▲500K Nguyên liệu 9999 - HN 111,000 112,000 Nguyên liệu 999 - HN 110,900 111,900

2. PNJ - Cập nhật: 26/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 125,600 127,100 ▲500K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 119,100 ▲600K 121,800 ▲300K Vàng Kim Bảo 999.9 119,100 ▲600K 121,800 ▲300K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 119,100 ▲600K 121,800 ▲300K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 119,100 ▲600K 121,800 ▲300K Vàng nữ trang 999.9 118,200 ▲800K 120,700 ▲800K Vàng nữ trang 999 118,280 ▲800K 120,580 ▲800K Vàng nữ trang 9920 117,090 ▲790K 119,590 ▲790K Vàng nữ trang 99 117,090 ▲790K 119,590 ▲790K Vàng 916 (22K) 108,160 ▲730K 110,660 ▲730K Vàng 750 (18K) 83,180 ▲600K 90,680 ▲600K Vàng 680 (16.3K) 74,730 ▲550K 82,230 ▲550K Vàng 650 (15.6K) 71,110 ▲520K 78,610 ▲520K Vàng 610 (14.6K) 66,280 ▲490K 73,780 ▲490K Vàng 585 (14K) 63,260 ▲470K 70,760 ▲470K Vàng 416 (10K) 42,860 ▲330K 50,360 ▲330K Vàng 375 (9K) 37,910 ▲300K 45,410 ▲300K Vàng 333 (8K) 32,480 ▲260K 39,980 ▲260K

3. SJC - Cập nhật: 26/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 125,600 127,100 ▲500K Vàng SJC 5 chỉ 125,600 127,120 ▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 125,600 127,130 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 119,100 ▲600K 121,700 ▲600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 119,100 ▲600K 121,600 ▲600K Nữ trang 99,99% 118,700 ▲400K 120,700 ▲600K Nữ trang 99% 114,504 ▲94K 119,504 ▲94K Nữ trang 68% 74,734 ▲408K 82,234 ▲408K Nữ trang 41,7% 42,986 ▲250K 50,486 ▲250K

Giá vàng thế giới hôm nay 26/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 26/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3369,64 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 1,94 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,480 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107,64 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,46 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới vào đầu giờ sáng ngày 25/8 đang có những biến động mạnh với các đợt điều chỉnh tăng giảm liên tục, giá thậm chí còn giảm 9 USD, xuống còn 3.361 USD/ounce.

Trái ngược với diễn biến trên thị trường quốc tế, giá vàng trong nước giờ mở cửa sáng sớm 25/8 bất ngờ tăng mạnh. Cụ thể, giá vàng 9999 của SJC tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, với mức giá niêm yết dao động từ 125,9 - 126,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng với mức tương tự, được giao dịch từ 118,8 - 121,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji vẫn giữ nguyên, duy trì ở mức 118,8 - 121,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Nguyên nhân chính của đà tăng giá này bắt nguồn từ kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất. Những kỳ vọng này được củng cố sau những phát biểu có xu hướng ủng hộ nới lỏng tiền tệ của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào tuần trước.

Theo nhận định của Jeffrey Christian từ CPM Group, thị trường đã phản ứng rất tích cực với phát biểu của Chủ tịch Powell, điều này có ý nghĩa quan trọng đối với giá vàng. Dù vàng vẫn đang trong giai đoạn dao động trong biên độ hẹp, ông Christian cho rằng đây có thể là dấu hiệu khởi đầu cho một xu hướng tăng dài hạn mới, dự kiến bắt đầu từ tháng 9 năm nay.

Đến chiều ngày 25/8, vàng tiếp tục diễn biến trái chiều, khi giá vàng miếng SJC đã thiết lập kỷ lục mới khi tăng 500 nghìn đồng/lượng chiều bán, đạt mức 125,6-127,1 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng 600 nghìn đồng/lượng, giao dịch ở mức 119,1-121,7 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, giá vàng thế giới tiếp tục giảm nhẹ so với mức đỉnh 2 tuần gần đây, chịu ảnh hưởng từ việc đồng USD tăng giá. Đồng USD tăng 0.1% so với rổ tiền tệ các nước đối thủ, khiến giá vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nước ngoài và làm giảm sức hấp dẫn của kim loại này.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,06% sau khi đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 11/8. Hợp đồng tương lai vàng của Mỹ kỳ hạn tháng 12 cũng giảm 0,2% xuống 3,412.50 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Giá vàng đang nhận được sự lạc quan từ cả giới chuyên gia lẫn nhà đầu tư cá nhân. Theo kết quả khảo sát mới nhất từ Kitco, tất cả 13 chuyên gia phân tích thị trường được hỏi đều không đưa ra dự báo giảm giá cho tuần này. Trong đó, 8 người (chiếm 62%) cho rằng giá sẽ tăng, và 5 người (38%) giữ quan điểm trung lập.

Cuộc thăm dò ý kiến trực tuyến cũng phản ánh tâm lý tích cực của giới đầu tư nhỏ lẻ. Dù mức độ lạc quan có giảm nhẹ so với trước, đa số vẫn kỳ vọng giá vàng tăng điểm. Cụ thể, 59% số người tham gia dự báo giá tăng, 18% cho rằng giá giảm, và 23% kỳ vọng giá sẽ đi ngang.

Theo nhận định của ông Matt Simpson, chuyên gia cấp cao tại City Index, giá vàng hiện nhận được sự hỗ trợ khá tốt ở mức 3,350 USD/ounce trong ngắn hạn. Ông cho rằng những gợi ý từ Chủ tịch Powell đã giúp vàng tạo ra một mức đáy quan trọng vào thứ 6.

Sự kết hợp của nhiều yếu tố vĩ mô đang tạo ra môi trường thuận lợi cho vàng. Chính sách tiền tệ ôn hòa của Fed, những bất ổn chính trị, đồng USD suy yếu và diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán đều là những yếu tố hỗ trợ. Nhiều chuyên gia dự báo giá vàng có khả năng thiết lập các mức kỷ lục mới trong năm nay.

Tuy nhiên, để giá vàng tăng bền vững, thị trường cần thêm các dữ liệu về lạm phát PCE mềm hơn và thị trường lao động yếu đi. Với việc lạm phát có khả năng vẫn ở mức cao, đà tăng của giá vàng có thể sẽ bị giới hạn sau một đợt phục hồi ban đầu.

Theo ông Nitesh Shah từ WisdomTree, việc giá vàng hiện giao dịch dưới mức 3.500 USD/ounce chỉ là tạm thời. Những biến động khó lường của thị trường tài chính toàn cầu sẽ tiếp tục đẩy giá vàng đi lên. Trong kịch bản lạc quan nhất, vị chuyên gia này dự đoán giá vàng có thể chạm mốc 4.000 USD/ounce ngay trong quý đầu năm 2026.

Dự báo giá vàng trong nước đầu giờ sáng hôm nay 26/8 giảm nhẹ do chốt lời. Ngoài ra, tỷ giá USD tại các ngân hàng sáng nay đã đồng loạt giảm sâu trở lại về mức giao dịch một tuần trước đó, làm giảm sức hấp dẫn của giá vàng.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi những dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này, bao gồm doanh số bán nhà mới, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, niềm tin người tiêu dùng và GDP sơ bộ quý II/2025. Đặc biệt, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - sẽ được công bố và có thể tác động đáng kể đến chính sách tiền tệ trong tương lai.