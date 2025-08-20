Thị trường Giá vàng ngày 20/8: Giá vàng miếng và vàng nhẫn trên đỉnh, vàng thế giới rơi sát đáy Giá vàng hôm nay 20/8/2025: Giá vàng miếng trên đỉnh 125 triệu và vàng nhẫn tăng nhẹ lên 119,8 triệu. Giá vàng thế giới ngược chiều giảm rơi sát đáy 3 tuần qua

Giá vàng trong nước hôm nay 20/8/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 20/8/2025, giá vàng miếng trong nước giữ giá trên đỉnh so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 124-125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 124-125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 18/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 124,5-125 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 124-125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123-125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 20/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,2-120,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 20/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 20/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

124 125

- - Tập đoàn DOJI

124 125

-

- Mi Hồng

124,5 125

- - PNJ

124

125

- - Bảo Tín Minh Châu

124

125

- -

Phú Quý 123 125

- -

1. DOJI - Cập nhật: 20/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 124,000 125,000 AVPL/SJC HCM 124,000 125,000 AVPL/SJC ĐN 124,000 125,000 Nguyên liệu 9999 - HN 109,800 110,800 Nguyên liệu 999 - HN 109,700 110,700

2. PNJ - Cập nhật: 20/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 124,000 125,000 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 117,000 ▲200K 119,800 Vàng Kim Bảo 999.9 117,000 ▲200K 119,800 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 117,000 ▲200K 119,800 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 117,000 ▲200K 119,800 Vàng nữ trang 999.9 116,100 118,600 Vàng nữ trang 999 115,980 118,480 Vàng nữ trang 9920 115,250 117,750 Vàng nữ trang 99 115,010 117,510 Vàng 916 (22K) 106,240 108,740 Vàng 750 (18K) 81,600 89,100 Vàng 680 (16.3K) 73,300 80,800 Vàng 650 (15.6K) 69,740 77,240 Vàng 610 (14.6K) 65,000 72,500 Vàng 585 (14K) 62,030 69,530 Vàng 416 (10K) 41,990 49,490 Vàng 375 (9K) 37,130 44,630 Vàng 333 (8K) 31,790 39,290

3. SJC - Cập nhật: 20/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 124,000 125,000 Vàng SJC 5 chỉ 124,000 125,020 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 124,000 125,030 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 117,000 119,600 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 117,000 119,500 Nữ trang 99,99% 116,800 118,600 Nữ trang 99% 112,925 117,425 Nữ trang 68% 73,606 80,806 Nữ trang 41,7% 42,411 49,611

Giá vàng thế giới hôm nay 20/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 20/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3326,23 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 9,69 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.490 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,44 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,56 triệu đồng/lượng.

Trên con phố Trần Nhân Tông nhộn nhịp, những hàng người dài nối tiếp nhau từ sáng sớm dưới cái nắng mưa thất thường của Hà Nội, tất cả đều chung một mục đích: mua vàng. Hình ảnh này trở nên quen thuộc trong những ngày gần đây khi giá vàng liên tục lập đỉnh mới, phản ánh tâm lý tìm kiếm kênh đầu tư an toàn của người dân trước những biến động kinh tế khó lường.

Vàng SJC tiếp tục khẳng định vị thế sản phẩm được ưa chuộng nhất với mức chênh lệch giá giữa các đại lý không quá lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho người mua so sánh và lựa chọn. Điều đáng chú ý là dù giá vàng đang ở mức cao kỷ lục, nhiều người vẫn sẵn sàng xếp hàng chờ đợi để sở hữu từng chỉ vàng, thể hiện niềm tin rằng mặt hàng này còn tiếp tục tăng giá trong tương lai.

Giá vàng thế giới giảm mạnh sau khi công bố số liệu về hoạt động xây dựng nhà ở tại Mỹ trong tháng 7/2025 tăng 2,5%. Con số này cao hơn so với dự đoán của các chuyên gia kinh tế. So với cùng kỳ năm ngoái, hoạt động xây dựng đã tăng gần 13%.

Dù hoạt động xây dựng đã vượt kỳ vọng trong hai tháng qua, nhưng có dấu hiệu cho thấy nó có thể chậm lại vào cuối năm. Số giấy phép xây dựng mới đã giảm 2,8%. Mức giảm này lớn hơn nhiều so với những gì các nhà kinh tế dự tính. So với một năm trước, số giấy phép này cũng giảm gần 6%.

Lĩnh vực nhà ở luôn được theo dõi sát sao vì nó phản ánh sức khỏe chung của nền kinh tế. Thời gian gần đây, lĩnh vực này gặp nhiều khó khăn. Người mua nhà phải đối mặt với chi phí cao từ hai phía: lãi suất thế chấp tăng do Ngân hàng Trung ương Mỹ nâng lãi suất, và giá nhà ở tiếp tục leo thang do nguồn cung nhà hạn chế.

Giá vàng thế giới giao ngay giảm 0,29%. Giá vàng tương lai tháng 12 cũng giảm 0,32% xuống mức 3366,87 USD/Ounce. Chỉ số đồng USD giảm 0,1% so với các đồng tiền chủ chốt, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng đi xuống đã tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng, vì chúng khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Theo chuyên gia Jim Wyckoff từ Kitco Metals, thị trường vàng đang trong giai đoạn chuẩn bị trước hội nghị Jackson Hole, vì vậy diễn biến giao dịch dự kiến sẽ khá yên ắng cho đến khi sự kiện bắt đầu. Tại hội nghị thường niên này, Chủ tịch Fed Powell sẽ phát biểu về triển vọng kinh tế và định hướng chính sách tiền tệ vào thứ 6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi Fed cắt giảm lãi suất mạnh hơn. Theo Wyckoff, Powell có thể nghiêng về quan điểm nới lỏng, điều sẽ có lợi cho giá vàng. Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường đang dự báo 83% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9.

Dự báo giá vàng

Các nhà đầu tư đang chờ đợi biên bản cuộc họp mới nhất của Fed, dự kiến công bố vào thứ 4, để tìm kiếm manh mối về triển vọng kinh tế và đường đi của lãi suất. Thêm vào đó, ngân hàng UBS vừa nâng dự báo giá vàng lên 3,600 USD vào cuối tháng 3/2026, dẫn đến những rủi ro vĩ mô từ nền kinh tế Mỹ và nhu cầu đầu tư mạnh mẽ.

Theo bà Roukaya Ibrahim, Chiến lược gia trưởng tại BCA Research, giá vàng không chỉ tăng nhờ yếu tố ngắn hạn mà còn nhờ các yếu tố cấu trúc dài hạn như nhu cầu đầu tư tăng và ngân hàng trung ương mua mạnh. Dù chịu áp lực từ thị trường chứng khoán lập đỉnh hay lãi suất trái phiếu cao, giá vàng vẫn giữ được mức hỗ trợ quan trọng quanh ngưỡng 3.300 USD/ounce.

Bà Ibrahim nhận định: 'Việc giá vàng tăng bất chấp các yếu tố bất lợi cho thấy đà tăng này là xu hướng dài hạn, không phải tạm thời. Sự kiên cường của vàng từ giữa tháng 4 càng củng cố quan điểm này. Dù bị bán quá mức, vàng vẫn giữ vững, chứng tỏ luôn có người mua vào mỗi đợt giảm.'

Bà Ibrahim dự đoán vàng sẽ tăng mạnh khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu cắt giảm lãi suất. Thị trường kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 9, sau đó tiếp tục hai đợt giảm nữa trong năm.

'Ba năm qua, giá vàng tăng giá bất chấp lãi suất thực cao và USD mạnh. Nhưng sắp tới, hai yếu tố này sẽ trở thành đòn bẩy đẩy giá vàng lên cao hơn nữa, lãi suất thực sẽ giảm khi thị trường lao động Mỹ chậm lại hoặc chính quyền ông Trump gây sức ép buộc Fed theo đuổi chính sách nới lỏng.'

Ngoài ra, BCA Research cũng dự báo USD sẽ yếu đi trong những tháng tới, tạo thêm thuận lợi cho vàng. 'USD có thể giảm giá do dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Mỹ không đủ bù đắp thâm hụt tài khoản vãng lai,' bà Ibrahim giải thích.

Bà Rhona O’Connell, Trưởng bộ phận Phân tích Thị trường khu vực EMEA & Châu Á tại StoneX, vừa nâng dự báo giá vàng trung bình năm 2024 lên 3.115 USD/ounce, tăng nhẹ 1% so với mức 3.078 USD trước đó. Bà nhận định rằng giá vàng gần đây chỉ dao động trong biên độ hẹp, với mức chênh lệch chỉ 2% trong tuần qua và 8% trong 3 tháng vừa rồi.

Theo dự đoán của bà O’Connell, giá vàng trong quý III sẽ trung bình quanh mức 3.320 USD/ounce, nhưng có thể giảm xuống khoảng 3.000 USD vào quý IV. Bà cho rằng trừ khi xảy ra một sự kiện bất ngờ hoặc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, thì mức đỉnh gần nhất của vàng (3.500 USD hồi tháng 4) đã khó bị phá vỡ.