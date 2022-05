Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An: Thiếu niên Hưng Nguyên quyết tâm giành Cúp Vàng

(Baonghean.vn) - Tham dự Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2022, đội Nhi đồng huyện Hưng Nguyên đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng; đội Thiếu niên thì quyết tâm giành Cúp Vàng.

Đội Nhi đồng cố gắng qua vòng bảng

Từ xưa đến nay, huyện Hưng Nguyên vẫn nổi danh là một trong những “cái nôi” bóng đá xứ Nghệ. Nơi đây là quê hương của nhiều danh thủ, có thể kể đến như Phạm Văn Quyến, Hồ Thanh Thưởng, Âu Văn Hoàn, Trần Đình Hoàng, Hồ Khắc Ngọc, Hồ Tuấn Tài, Phạm Thế Nhật, Nguyễn Văn Đức… Vùng quê này cũng đã sản sinh nhiều chiến lược gia, “kiến trúc sư” bóng đá nổi tiếng như Nguyễn Thành Vinh, Hồ Văn Chiêm.

Có truyền thống bóng đá là vậy, thế nhưng trong suốt 23 năm tham gia Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An (giải bóng đá trẻ danh giá nhất của tỉnh), thành tích của các đội bóng trẻ huyện Hưng Nguyên lại khá khiêm tốn. Ở sân chơi thiếu niên, đội Hưng Nguyên 2 lần giành Huy chương Bạc, 01 lần giành Huy chương Đồng. Ở sân chơi nhi đồng, thành tích cao nhất của đội Hưng Nguyên là giành Huy chương Bạc tại mùa giải năm 2015.

Ông Võ Văn Phượng - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền Thông huyện Hưng Nguyên chia sẻ nỗi niềm: “Sở dĩ Hưng Nguyên có thể sánh vai cùng các “cái nôi” bóng đá khác trong tỉnh như Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô Lương là vì người dân ở đây rất yêu bóng đá, đặc biệt là bóng đá trẻ. Ở huyện, có những người luôn hết lòng trong công tác phát hiện, bồi dưỡng các tài năng bóng đá trẻ.

Các cầu thủ nhí của huyện Hưng Nguyên rất tài năng. Tuy nhiên, khi tham gia Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, các đội bóng của Hưng Nguyên đã không gặp may mắn. Có năm, đội Nhi đồng Hưng Nguyên khi đá giao hữu thì ngang ngửa với cả tuyến trẻ của Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An; thắng các đội mạnh như “chẻ tre”. Thế nhưng, khi vào giải lại bị loại ngay từ vòng bảng. Sau giải, 5/5 cầu thủ nhi đồng của đội đá chính năm đó đều được Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An đưa về đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu”.

Bước vào Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022 này, đội bóng Nhi đồng huyện Hưng Nguyên ở trong tâm trạng “vui buồn lẫn lộn”. Vui là công tác phát hiện, bồi dưỡng của lớp năng khiếu bóng đá đạt kết quả tốt. Ở lớp năng khiếu đã có 03 cầu thủ nhí được Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An ký hợp đồng; 04 cầu thủ nhí khác nằm trong diện tiếp tục theo dõi ở giải. Buồn ở chỗ, quân số đội bóng Nhi đồng huyện Hưng Nguyên tham dự giải đều ở lớp năng khiếu này. Theo quy định của giải, đội Nhi đồng Hưng Nguyên đã mất đi 3 ngôi sao xuất sắc nhất.

Ông Ngô Đức Trung, huấn luyện viên đội Nhi đồng Hưng Nguyên chia sẻ: So sánh tương quan lực lượng với các đội khác, đội Nhi đồng Hưng Nguyên năm nay chỉ đặt mục tiêu cố gắng vượt qua vòng bảng. Từ bây giờ cho đến giải, đội sẽ tăng cường tập thể lực; tăng cường thi đấu giao hữu với các đội khác để cọ xát, nâng cao bản lĩnh thi đấu cho các em. Hy vọng vào giải, may mắn sẽ đồng hành cùng đội.

Đội Thiếu niên hướng tới Cúp Vàng

Ở thời điểm này, 02 đội nhi đồng và thiếu niên huyện đang tăng cường các buổi tập, bất kể nắng mưa, ở trên 2 sân cỏ nhân tạo và cỏ tự nhiên. Tập ở sân cỏ nhân tạo để rèn luyện kỹ năng; tập ở sân cỏ tự nhiên để nâng cao thể lực.

Khác với đội Nhi đồng, đội Thiếu niên huyện Hưng Nguyên tham gia Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022 được đánh giá là rất mạnh. Tiền thân của đội thiếu niên huyện chính là đội bóng tiểu học đã từng đoạt Huy chương Bạc tại Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh 2 năm trước. Ngoài ra, các huấn luyện viên đội này đã đi khắp các xã trên địa bàn, phối hợp với các trường học để tìm kiếm những em học sinh có năng khiếu bóng đá để bổ sung cho đội thiếu niên.

Ông Võ Văn Phượng - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền Thông, kiêm Huấn luyện viên đội Thiếu niên huyện Hưng Nguyên cho hay: Trong quá trình tập luyện, Ban Huấn luyện sẽ lựa chọn những em đảm bảo cả yếu tố thể lực, tốc độ, kỹ thuật để xây dựng được đội hình ưng ý nhất... Tham gia Cúp Báo Nghệ An năm 2022, đội Thiếu niên Hưng Nguyên đặt mục tiêu đoạt Cúp Vàng.

Ông Võ Văn Phượng cũng bày tỏ: Trong đội thiếu niên có những cầu thủ rất hay. Đây là lứa cầu thủ “tài hoa nở muộn”. Mong rằng, trong quá trình thi đấu, các tuyển trạch viên của Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An tiếp tục theo dõi, đánh giá và tuyển chọn được thêm những tài năng ở đội Thiếu niên huyện Hưng Nguyên nói riêng và các đội thiếu niên khác ở Cúp Báo Nghệ An. Trong những mùa giải trước, đã có những cầu thủ thiếu niên lọt vào "mắt xanh” của nhà tuyển quân Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và các lò đào tạo bóng đá trẻ danh tiếng trong cả nước.

Trước những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, nhiều địa phương trong tỉnh chỉ có thể cử 01 đội bóng nhi đồng hoặc thiếu niên tham dự Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022. Việc huyện Hưng Nguyên cử 2 đội bóng tham dự sân chơi bóng đá trẻ đã thể hiện rõ những nỗ lực, cố gắng, cũng như tấm lòng vì trẻ thơ của địa phương này. Mong rằng, ở mùa giải năm nay, 02 đội bóng của huyện Hưng Nguyên sẽ thi đấu tốt, thiết lập lại lịch sử ở Cúp Báo.

Thành Chung