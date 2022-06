Giáo viên nhận định, có thể có 'mưa' điểm 9, điểm 10 môn Tiếng Anh

(Baonghean.vn) - Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết mô hình thí điểm Hội Người cao tuổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An; Gần 40.000 thí sinh Nghệ An tham dự Kỳ thi vào lớp 10; Tập huấn nhận diện các hình thức bán hàng đa cấp bất chính... là những thông tin nổi bật ngày 7/6.

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Nam Đình cho rằng cần phải nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

(Baonghean.vn) - Trong không khí thiêng liêng, đoàn đại biểu xin bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta.

(Baonghean.vn) - Sáng 7/6, Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết mô hình thí điểm Hội Người cao tuổi do đồng chí Triệu Tài Vinh - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Sáng 7/6, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An phối hợp cùng trường Đại học Vinh tổ chức khai trương Điểm hiến máu cố định đặt tại trường Đại học Vinh. Đây là điểm hiến máu cố định đầu tiên ở Nghệ An được thiết lập ngoài Trung tâm Huyết học - Truyền máu.

(Baonghean.vn) - Theo số liệu báo cáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 12 vụ tai nạn giao thông do học sinh, sinh viên gây ra khiến 7 người chết, 12 người bị thương.