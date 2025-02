Thời sự HĐND tỉnh Nghệ An họp quyết định sắp xếp bộ máy và thực hiện công tác nhân sự UBND tỉnh Sáng 25/2, tại TP. Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 27 (Kỳ họp chuyên đề).

Kỳ họp thứ 27 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào sáng 25/2 tại thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì, điều hành Kỳ họp.

Kỳ họp thứ 27 của HĐND tỉnh Nghệ An diễn ra sau thành công của Kỳ họp bất thường lần thứ 9 của Quốc hội khóa XV có ý nghĩa rất quan trọng trong việc khẩn trương xem xét, quyết định việc sắp xếp cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh để kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng và kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm tính thống nhất với mô hình tổ chức của Chính phủ vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền gồm bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh.

Việc thực hiện kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh nhằm đảm bảo tính liên tục trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của UBND tỉnh, nhất là trong bối cảnh năm 2025 đặt ra những mục tiêu, chỉ tiêu cao về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và là năm đầu chúng ta triển khai thực hiện Nghị quyết số 137/2024/QH15 của Quốc hội về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Kỳ họp cũng sẽ xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng khác gồm: Dự thảo Nghị quyết quy định việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật đối với một số nội dung được điều chỉnh bởi Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công - tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 và Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; dự thảo Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An; dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Nghệ An.