Hồ Vực Mấu xả lũ kết hợp triều cường, thị xã Hoàng Mai bị ngập nặng

(Baonghean.vn) - Rạng sáng 30/9, triều cường dâng cao kết hợp hồ Vực Mấu xả lũ gây ngập nặng tại thị xã Hoàng Mai.

Rạng sáng nay, mực nước từ thượng nguồn đổ về nhiều đã khiến cho địa bàn thị xã Hoàng Mai bị ngập sâu. Hiện tại, 8/10 phường xã với hơn 2.700 hộ dân bị ngập. Trong đó, nhiều địa phương như phường Mai Hùng có hơn 1.900 hộ bị ngập; phường Quỳnh Thiện có 260 hộ ngập sâu, xã Quỳnh Vinh có 162 hộ nước ngập cao hơn 1m.

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thị xã Hoàng Mai đã chỉ đạo các phường, xã sơ tán gần 200 hộ dân bị ngập nặng nhất đến địa điểm an toàn. Đặc biệt, tại xã Quỳnh Vinh đã có 1 cây cầu dân sinh bị sập. Ngoài ra còn có hơn 15ha lúa và hơn 400ha rau màu bị ngập, cùng nhiều diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị ảnh hưởng.

Do nước lũ đổ về nhanh nên việc di chuyển trên địa bàn thị xã Hoàng Mai gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua phường Quỳnh Thiện bị ngập sâu khiến cho nhiều phương tiện giao thông rất khó di chuyển. Chưa kể các tuyến đường liên xã, liên phường cũng bị chia cắt bởi nước lũ.

Ông Vũ Lê Hùng - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Vinh cho biết: Địa bàn xã giáp sông Hoàng Mai nên khi nước từ hồ Vực Mấu đổ về đã khiến cho nhiều khu vực bị ngập. Bên cạnh đó, do nước đổ về trong đêm và rạng sáng nên nhiều hộ dân đã không kịp trở tay. Hiện tại lực lượng Dân quân tự vệ, Công an xã cũng đã đưa được hơn 30 hộ dân bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Hiện nay, lo lắng nhất của người dân trên địa bàn thị xã Hoàng Mai là sáng 30/9 Xí nghiệp Thuỷ lợi Hoàng Mai tiếp tục thông báo về việc xả lũ hồ Vực Mấu, trong đó số cửa tràn dự kiến mở từ 1-4 cửa với lưu lượng dự kiến từ 10 đến 800m3/giây, vì thế mực nước lũ có khả năng sẽ tăng lên và nhiều khu vực sẽ có nguy cơ bị ngập sâu thêm.

Ông Nguyễn Hữu An - Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai cho biết: Hiện nay thị xã đang chỉ đạo các địa phương phát huy phương châm "4 tại chỗ" để ứng phó với tình hình mưa lũ, đặc biệt ưu tiên sơ tán người dân ở những vùng bị ngập nặng đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, thị xã cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, các đơn vị vận hành hệ thống thoát nước theo dõi, khơi thông dòng chảy để tiêu thoát lũ một cách nhanh nhất.

Cũng theo ông An, sáng 30/9, thị xã đã chỉ đạo khơi thông đoạn đường công vụ phục vụ xây dựng dự án đường ven biển để thoát nước khu vực phía Bắc thị xã.

Một số hình ảnh được phóng viên Báo Nghệ An ghi lại tại thị xã Hoàng Mai trong sáng 30/9: