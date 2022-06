Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tặng quà trị giá 500 triệu đồng cho hộ nghèo ở Tương Dương

(Baonghean.vn) - Ngày 11/6, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội và Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Hợp, Tam Quang cùng các nhà tài trợ đã tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tham dự chương trình có các ông: Lê Doãn Hợp - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Trung tướng AHLLVTND Nguyễn Quốc Thước - Nguyên Tư lệnh Quân khu 4, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Trịnh Thúc Huỳnh - Nguyên Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự Thật; CCB Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ tảo Việt Nam; Nguyễn Văn Hùng - Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa.

Tại chương trình, Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội và các nhà tài trợ đã trao tặng cho xã Tam Hợp và Tam Quang 3,5 tấn gạo, hàng nhu yếu phẩm, sữa, bánh kẹo, thuốc chữa bệnh, 20 xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó.

Tổng kinh phí tổ chức chương trình lần này hơn 500 triệu đồng do Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đóng góp, kêu gọi, vận động từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố Hà Nội.

Những món quà này là tình cảm góp phần giúp đỡ một phần khó khăn cho các hộ nghèo của xã Tam Hợp và Tam Quang có động lực để vượt qua, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, ổn định lâu dài của bà con và phục vụ chiến đấu thế trận lòng dân nơi biên giới.

Trước đó, đoàn đã đến thăm và động viên Tổng đội TNXP 9 đóng trên địa bàn xã Tam Hợp./.