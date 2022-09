Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027

(Baonghean.vn) - Sáng 16/9, tại thành phố Vinh, Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tham dự Đại hội, về phía Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam có Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội; Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung - Phó Chủ tịch Hội.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh và 250 đại biểu là cán bộ, hội viên tiêu biểu trong toàn tỉnh.

Những năm qua, Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả trong quá trình hoạt động về công tác xây dựng tổ chức Hội, được cấp ủy, chính quyền và hội viên đánh giá cao. Tổng số hội viên hiện nay là 27.150 người, các hội viên đều có ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống, gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách và hỗ trợ đồng chí, đồng đội.

Đặc biệt, Hội đã thực hiện tốt công tác giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Tiêu biểu là mô hình câu lạc bộ chăn nuôi của hội viên Trường Sơn, xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Lưu); mô hình trang trại tổng hợp của các hội viên Trương Văn Biên ở xã Đồng Thành (Yên Thành), Hà Thị Thuyết ở xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn), Ngô Văn Phúc ở xã Diễn Kim (Diễn Châu)…

Công tác chính sách xã hội và nghĩa tình đồng đội thường xuyên được quan tâm, chăm lo. Sau 10 năm thành lập (2012 - 2022), các cấp hội đã phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương làm mới 112 căn nhà và sửa chữa, nâng cấp 23 căn nhà cho 135 hội viên, mang lại niềm vui cho các hội viên nghèo được cải thiện về nhà ở…

Về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 – 2027, đại hội thống nhất phương châm: “Tập hợp – đoàn kết – truyền thống – tình nghĩa – tổ chức vững chắc – hoạt động hiệu quả”. Từ đó, xác định hoạt động của Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiếp tục củng cố tổ chức Hội, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn và phát huy truyền thống, phấn đấu xây dựng Hội vững mạnh toàn diện.

Đại hội thống nhất bầu 32 hội viên vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bầu ông Trần Văn Tuân tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả hoạt động của Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh trong những năm qua. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ niềm biết ơn đối với thế hệ “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời, mong muốn các hội viên luôn phát huy truyền thống, tiếp tục lao động, sáng tạo, góp phần cống hiến cho sự nghiệp đổi mới và hội nhập của quê hương, đất nước. Quan tâm chăm lo phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; quan tâm công tác chính sách và nghĩa tình đồng đội, xứng đáng với truyền thống của Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Đại hội Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ III (2022 - 2027): Tập hợp – đoàn kết – nghĩa tình, phát huy truyền thống Trường Sơn anh hùng, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh”.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An và tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 15 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân.