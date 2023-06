Hơn 70% thí sinh ở Nghệ An đăng ký thi tổ hợp môn Khoa học xã hội

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ngày hôm nay (29/6), các thí sinh bước vào ngày thi thứ 2 cũng là ngày thi cuối của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Theo đó, buổi sáng thí sinh sẽ thi 1 trong 2 bài thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên (Vật lý - Hóa học - Sinh học) hoặc tổ hợp môn Khoa học xã hội (Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân).

Các điểm thi làm nhiệm vụ trước khi bước vào các môn thi. Ảnh: Đức Anh

Ở môn thi này, số lượng thí sinh dự thi cũng có sự khác biệt. Theo đó, đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, thi để lấy kết quả tốt nghiệp thí sinh có thể chọn 1 trong 2 tổ hợp. Trong khi đó, thí sinh giáo dục thường xuyên cấp THPT thí sinh sẽ thi môn thi thành phần: Lịch sử, Địa lý. Trong ngày hôm nay, hơn 800 thí sinh tự do của Nghệ An cũng có thể chọn một số môn thành phần trong bài thi tổ hợp để dự thi. Sau khi hoàn thành bài thi của mình các thí sinh có thể đợi ở các phòng chờ do các điểm thi đã bố trí.

Trước đó, qua số liệu tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm nay toàn tỉnh có gần 37.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 870 thí sinh tự do. Phần lớn thí sinh vừa đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp, vừa để xét tuyển vào các trường đại học. Toàn tỉnh chỉ có 2.825 thí sinh đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp.

Trong ngày thi thứ 2, công tác đảm bảo an toàn ở các phòng thi tiếp tục được tăng cường. Ảnh: Mỹ Hà

Các giám thị đánh số báo danh trước khi thí sinh bước vào phòng thi. Ảnh: Mỹ Hà

Cũng như nhiều năm trước, năm nay, số lượng thí sinh đăng ký tổ hợp môn Khoa học xã hội (Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân) vẫn chiếm tỷ lệ cao, với hơn 26.000 thí sinh (chiếm tỷ lệ hơn 71%), Trong khi đó, số thí sinh đăng ký tổ hợp môn Khoa học tự nhiên (Vật lý - Hóa học - Sinh học) chỉ có hơn 9.000 em (chiếm gần 30%).

Trong tổ hợp môn Khoa học xã hội, nhiều trường có số lượng thí sinh đăng ký, chiếm trên 90%. Như tại Trường THPT Quế Phong có 479/510 thí sinh, Trường THPT Đông Hiếu (thị xã Thái Hòa) có 336/403 thí sinh, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP. Vinh) có 424/462 thí sinh, Trường THPT Mường Quạ (Con Cuông) 140/144 thí sinh...

Ngày thi thứ 2 là một ngày thi khá nặng nề với nhiều thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Số lượng thí sinh dự thi chi tiết các môn gồm: Ở tổ hợp Khoa học tự nhiên, môn Vật lý có 9.894 em, môn Hóa học có 9.894 em và môn Sinh học có 9.751 em. Ở tổ hợp Khoa học xã hội có 27.747 em đăng ký dự thi môn Lịch sử, môn Địa lý có 26.737 em và môn Giáo dục công dân có 23.846 em.

Theo lịch, buổi sáng thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (150 phút) và tổ hợp Khoa học Xã hội (150 phút); buổi chiều thí sinh làm bài thi môn Ngoại ngữ (thời gian 60 phút)./.