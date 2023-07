Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa khởi tố đối tượng Nguyễn Thành Quân (sinh năm 1999), trú huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".