Khu kinh tế Đông Nam hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu hút đầu tư

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Nhằm tích cực chuẩn bị cho nhiệm vụ thu hút đầu tư năm 2023, chiều 06/1, tại thành phố Vinh, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tổ chức tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện các ban, sở, ngành cấp tỉnh; các trường đại học, cao đẳng; các huyện, thành, thị có quy hoạch khu kinh tế và đại diện các doanh nghiệp và nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.

Năm 2022, mặc dù triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam trên cơ sở tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Song song với tham mưu xây dựng các chương trình, đề án, phương án phòng chống dịch Covid-19, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch và quản lý quy hoạch trong khu kinh tế, khu công nghiệp; tổ chức hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút đầu tư và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp.

Cụ thể, năm 2022 đã thu hút được 34 dự án và điều chỉnh tăng vốn 14 dự án với tổng mức đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm là 30.355,4 tỷ đồng so với kế hoạch 15.000 - 20.000 tỷ đồng (tương đương 1,31 tỷ USD), vượt 102% so với kế hoạch và tăng 235% so với cùng kỳ.

Cũng trong năm 2022, Ban quản lý đã tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư 2 Khu công nghiệp với quy mô 834,79 ha. Đó là giai đoạn 1 Khu công nghiệp Thọ Lộc và Khu công nghiệp Hoàng Mai II.

Tính đến 31/12/2022, Khu kinh tế Đông Nam đã có 138 doanh nghiệp đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho 30.128 lao động, thu nhập bình quân 7,29 triệu đồng/người/tháng, doanh thu ước đạt 58.514 tỷ đồng; xuất khẩu ước đạt 920 triệu USD, nhập khẩu ước đạt 896 triệu USD; nạp ngân sách 1.897 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, Ban cũng tham mưu tốt công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp. Cụ thể, cùng với triển khai đại trà 9 dự án, khởi công 3 dự án mới, Ban đã đề xuất chủ trương đầu tư 4 dự án với tổng mức đầu tư 2.163 tỷ đồng; chỉ đạo triển khai hạ tầng kỹ thuật 3 khu công nghiệp trọng điểm phục vụ thu hút đầu tư; đã huy động được 1.379,562 tỷ đồng đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế, khu công nghiệp.

Ngoài ra, Ban còn tiếp tục tham mưu công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, quản lý doanh nghiệp và lao động trong khu kinh tế, khu công nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

Trên cơ sở báo cáo kết quả nổi bật và đặt vấn đề của Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, đại diện các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng VSIP Nghệ An, WHA Industrial Nghệ An Zone.1; một số doanh nghiệp, đại diện Trường Đại học Vinh phát biểu nêu kết quả đầu tư tại Nghệ An và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị để tỉnh tiếp tục duy trì được kết quả và đà tích cực trong thu hút đầu tư FDI thời gian vừa qua; giải pháp thu hút và giữ chân người lao động vào các KCN...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh An nhấn mạnh, những biến động của nền kinh tế thế giới, dịch bệnh và lạm phát đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam cũng như Nghệ An. Song trong khó khăn nhưng tỉnh vẫn có những kết quả thu hút đầu tư đáng được ghi nhận, biểu dương.

Mặc dù quy hoạch phát triển Khu kinh tế còn đang trong quá trình điều chỉnh, hoàn thiện nhưng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã có nhiều cố gắng và đạt kết quả cao trong thu hút đầu tư FDI. Năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An là 1 trong 10 địa phương thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lớn nhất cả nước. Đáng chú ý đã có những dự án lớn, tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, thể hiện sức hút, môi trường đầu tư của Nghệ An đã có cải thiện đáng kể.

Bên cạnh ghi nhận cố gắng của Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, trong kết quả trên có đóng góp, quyết tâm đầu tư của các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng và các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp. Tỉnh cũng đã nỗ lực để hoàn thiện các trụ cột hạ tầng kỹ thuật thiết yếu cho khu kinh tế như điện, giao thông, cảng biển, nhà ở cho người lao động…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong năm 2023 Ban cần tiếp tục hoàn thiện quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu của Khu kinh tế Đông Nam, hoàn thành thủ tục đổi tên thành Ban quản lý Khu kinh tế Nghệ An. Tiếp tục tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ, phát triển dịch vụ logistics qua cảng Cửa Lò và chính sách thu hút, giữ chân lao động vào các KCN.

Tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư và các chính sách quản lý, điều hành trong khu kinh tế, khu công nghiệp; phấn đấu sớm đưa Khu kinh tế Đông Nam trở thành động lực thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh; giao Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tiếp tục phối hợp với các huyện, thị quản lý quy hoạch, đồng thời làm tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng để phát triển các KCN mới được duyệt...

Cũng tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến Trị - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam trân trọng cám ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và các ý kiến đóng góp của các nhà đầu tư, doanh nghiệp; đồng thời cam kết cùng tập thể cán bộ, công chức của Ban sẽ nỗ lực cố gắng, tham mưu kịp thời cho tỉnh các giải pháp, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp vào đầu tư.

Dịp này, Công đoàn Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; có 1 tập thể, 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022./.