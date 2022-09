Lãng phí nhà máy nước hơn 9,3 tỷ đồng ở thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2017 - 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 13/9/2022 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội với sự tham dự của 300 đại biểu là những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Tỉnh Nghệ An có 7 điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đại diện cho nông dân toàn tỉnh tham dự hội nghị này.

(Baonghean.vn) - Khi đại dịch do Corona virus hay còn gọi Covid-19 gây ra và cướp đi hơn 6 triệu sinh mạng con người trên toàn thế giới, thì cũng xuất hiện nhiều mối quan tâm về cuộc sống nhân loại thời kỳ hậu Covid-19 sẽ như thế nào. Đặc biệt là vấn đề dân số và nguồn nhân lực phục vụ phát triển sau một thời gian dài bị đại dịch tàn phá.

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13315 ngày 12-9-2022

(Baonghean.vn) - Nghệ An ban hành công điện ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; Truy quét nạn săn bắt, bẫy chim trời ở Diễn Châu; Hơn 400 vận động viên tham gia giải đua xe đạp Cửa Lò mở rộng lần thứ nhất... là những nội dung đáng quan tâm trong ngày 11/9.

(Baonghean.vn) - Nhà thơ Trần Quang Quý sinh ngày 2/1/1955 tại xã Xuân Lộc, Phú Thọ; hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 1993. Ông đã qua đời vào lúc 11 giờ sáng 10/9 tại nhà riêng, do bị mắc bệnh ung thư dạ dày, hưởng thọ 67 tuổi. Tưởng niệm một nhà thơ dành trọn đời cho sự nghiệp thi ca, Báo Nghệ An đăng tải bài viết của nhà phê bình văn học Hoàng Thuỵ Anh về "đường bay khác biệt" của cố nhà thơ Trần Quang Quý - đường bay hướng về hồn quê bằng sự thăng hoa của chuỗi/hệ thống động từ độc lập. Những động từ này góp phần bộc lộ tình yêu làng quê riêng khác của thơ ông.

(Baonghean.vn) - Bộ Tài chính đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An do Ban Dân nguyện chuyển tới, liên quan tới việc quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch.

(Baonghean.vn) - Dù Sông Lam Nghệ An thi đấu chưa ổn định nhưng huấn luyện viên Huy Hoàng vẫn xác định mục tiêu tốp 3 của mùa giải đầu tiên cầm quân dự V.League 2022. Đối với những người am hiểu nội tình Sông Lam Nghệ An thì hiểu rằng nếu lọt vào tốp 5 đã là một thành công, vấn đề nằm ở chỗ khác.