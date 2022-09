Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh

(Baonghean.vn) - Sáng 12/9, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 -12/9/2022), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh (huyện Hưng Nguyên) và Nhà tưởng niệm liệt sĩ Xô viết tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh (TP. Vinh) - nơi thờ và ghi danh gần 2.000 liệt sĩ Nghệ An và Hà Tĩnh hy sinh trong cao trào cách mạng 1930 -1931.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh và Nhà tưởng niệm liệt sĩ Xô viết, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh trong cao trào cách mạng 1930 -1931.

Trong giờ phút thiêng liêng, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Đoàn ĐBQH tỉnh nguyện tiếp tục phát huy tinh thần Xô viết Nghệ Tĩnh, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và hội nhập, xây dựng quê hương Bác Hồ kính yêu sớm trở thành tỉnh khá như sinh thời Người hằng mong muốn; xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh, tiếp nối xứng đáng với danh hiệu Nghệ Tĩnh đỏ.

Những năm 1930 - 1931, hưởng ứng chủ trương của Đảng, phong trào cách mạng đã bùng nổ và nhanh chóng lan rộng khắp cả nước. Nghệ An trở thành trận địa chính trong cuộc diễn tập đầu tiên của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tháng 3/1930, Xứ ủy Trung Kỳ đã chỉ định hình thành hai Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tại Nghệ An, đó là Tỉnh bộ Vinh - Bến Thủy và Tỉnh bộ Nghệ An. Sự ra đời của các đảng bộ lâm thời ở Nghệ An có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc tập hợp và phát động quần chúng đứng lên tiến hành cao trào cách mạng 1930 - 1931, mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh.

Dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Trung Kỳ, trực tiếp là Tỉnh bộ Vinh - Bến Thủy và Tỉnh bộ Nghệ An, hòa nhịp với phong trào đấu tranh của Nhân dân cả nước, công nông Nghệ An đã vùng lên mạnh mẽ cả ở thành thị và nông thôn.

Tính từ đầu năm 1930 đến tháng 4/1930, toàn tỉnh đã nổ ra 15 cuộc đấu tranh; tiếp đó là cuộc biểu tình ngày 1/5/1930 ở Vinh - Bến Thủy - được coi là sự kiện “đứng đầu dậy trước” mở màn cho cao trào cách mạng 1930 - 1931 và cuộc biểu tình lịch sử ngày 1/9/1930 ở Thanh Chương - được coi là mốc mở đầu đánh dấu sự ra đời của Xô viết Nghệ - Tĩnh, đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930 - 1931 dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ngày 12/9/1930, hơn 8.000 nông dân dương cao cờ đỏ búa liềm kéo về Ga Yên Xuân và sau đó là tới phủ lỵ Hưng Nguyên. Đây là cuộc biểu tình lớn, cuộc đấu tranh cách mạng quyết liệt của nông dân huyện. Để đàn áp cuộc biểu tình, thực dân Pháp đã đưa máy bay đến trút bom làm 217 người hy sinh và 125 người bị thương khi đoàn biểu tình vừa tiến đến Thái Lão, địa điểm nay thuộc thị trấn Hưng Nguyên.

Cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 tuy bị đàn áp đẫm máu nhưng đã chứng minh sức mạnh vùng lên to lớn của nhân dân và đã đi vào lịch sử như một bản hùng ca bất diệt. Ngày 12/9 hàng năm được chọn là Ngày kỷ niệm Xô viết Nghệ - Tĩnh.

Phong trào đấu tranh cách mạng trong giai đoạn 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh đã trở thành mốc son chói lọi, mở đầu cho lịch sử hào hùng, oanh liệt của cách mạng Việt Nam; đánh dấu việc Đảng ta - một Đảng cách mạng dù còn rất non trẻ, lần đầu tiên đã thể hiện rõ vai trò, bản lĩnh, uy tín, sức chiến đấu và khả năng to lớn trong việc lãnh đạo, đoàn kết và huy động quần chúng Nhân dân, thông qua đội tiên phong của mình là giai cấp công nhân trong mối liên hệ, liên kết chặt chẽ với giai cấp nông dân.