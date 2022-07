Nam Đàn tổ chức Đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(Baonghean.vn) - Chỉ mấy ngày sau khi nhận được thùng hàng từ nước ngoài gửi về, Trần Anh Tài biết bên trong chứa ma túy. Gã đàn ông từng 1 lần ngồi tù vì mua bán ma túy vẫn không trình báo công an. Nhưng ngày hầu tòa, Tài đã đưa ra lý do để biện minh cho hành vi của mình.

(Baonghean.vn) - Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực họp phiên thứ nhất; Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An nghe, cho ý kiến tiến độ triển khai nhiệm vụ; Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với tỉnh Nghệ An; 300 sinh viên Nghệ An xuất quân tình nguyện tới các bản nghèo vùng cao... là những thông tin nổi bật ngày 5/7.