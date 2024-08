Pháp luật Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp 2/9 Đây là một trong những nội dung được nêu rõ tại Công điện số 31/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm 2024.

Tại Công điện số 31/CĐ-UBND ngày 28/8, về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh dịp lễ Quốc khánh 02/9 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm:

Mô hình camera an ninh được Công an xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn khai thác hiệu quả, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Ảnh tư liệu

Toàn hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc và phối hợp tham mưu, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Khi có các vụ việc phát sinh, cần thực hiện ngay phương châm 4 tại chỗ.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn, nhất là bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống đuối nước, cứu nạn, cứu hộ, quản lý xuất, nhập cảnh tại khu vực biên giới... Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và chịu hoàn toàn trách nhiệm về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, an toàn trong dịp lễ; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân.

Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại địa bàn đảm bảo an toàn, ý nghĩa, tiết kiệm. Phân công, bố trí lãnh đạo, cán bộ trực tại cơ quan, đơn vị trong các ngày nghỉ để bảo vệ tài sản, xử lý những công việc đột xuất trong dịp lễ, bảo đảm các hoạt động thông suốt. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định. Ngay sau kỳ nghỉ Lễ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động nắm chắc tình hình, chỉ đạo bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối các hoạt động, các mục tiêu bảo vệ, các địa bàn trọng điểm, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, biên giới, không gian mạng... và các điểm tổ chức sự kiện, lễ hội, nơi hoạt động tập trung đông người. Đồng thời có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và đối tượng chống đối, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đội hình tuần tra song phương biên giới của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An (Việt Nam) cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) vượt qua địa hình phức tạp. Ảnh: Lê Thạch

Triển khai đấu tranh, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, nhất là các tội phạm về hình sự, ma túy, công nghệ cao, cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản...; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phát hiện và xử lý nghiêm các loại tệ nạn. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng trong dịp lễ; phối hợp tuyên truyền, phòng chống tai nạn đuối nước...

Triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 81/CĐ-TTg ngày 20/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Sở VH&TT, Sở Du lịch phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, các hoạt động kỷ niệm, lễ hội trong dịp nghỉ lễ. Quản lý, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, các hoạt động kỷ niệm đảm bảo lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Xây dựng kế hoạch, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ; tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ khách du lịch, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 81/CĐ-TTg ngày 20/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp lễ; kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, xe theo quy định.

Sở TT&TT chỉ đạo các cơ quan báo, đài thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ người dân nghỉ lễ vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm; diễn biến tình hình các loại dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh; kịp thời thông báo diễn biến thời tiết, cảnh báo thiên tai, tình hình giao thông trong dịp nghỉ lễ. Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát thông tin; bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong dịp lễ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế duy trì hoạt động, ứng trực 24/24 giờ; có phương án đảm bảo đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm y tế để khám, cấp cứu, điều trị cho người bệnh trong dịp lễ.

UBND các huyện, thành, thị nắm chắc tình hình địa bàn, chỉ đạo giải quyết ổn định các vụ việc nổi lên về an ninh, trật tự tại cơ sở; triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, không để phát sinh các “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự. Siết chặt công tác quản lý cư trú, thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về cư trú, xuất nhập cảnh trái phép.