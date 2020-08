Nghệ An cam kết đủ thực phẩm phục vụ cho người dân phòng tránh dịch Covid-19

Chiều 20/8, đoàn công tác của Sở Công Thương do ông Cao Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công thương dẫn đầu đã đi kiểm tra tình hình hàng hóa để chủ động phòng tránh dịch Covid-19 tại các siêu thị, khu chợ, kho chứa hàng trên địa bàn TP.Vinh.

Đoàn công tác đi kiểm tra hàng hóa, thực phẩm tại siêu thị . Ảnh: Quang An

Qua khảo sát, hầu hết tại các điểm này hiện vẫn đang có nguồn cung dồi dào, không có tình trạng khan hiếm hàng hóa, giá cả bình ổn.

Theo đánh giá, trong tình huống khẩn cấp, các doanh nghiệp, đại lý trên địa bàn có thể nhập về khoảng 10.000 tấn lương thực trong vòng 5-7 ngày đảm báo cung ứng phục vụ nhu cầu thị trường.

Đoàn công tác kiểm tra tại khu vực bán hàng lương thực tại đình Tây chợ Vinh. Ảnh: Quang An

Ngoài ra, các đơn vị có thể cung ứng ngay nước mắm khoảng 600 tấn; dầu ăn khoảng 1.500 tấn; sữa tươi khoảng 250 tấn; bột ngọt 200 tấn; mì ăn liền khoảng 20 tấn; bánh mì ăn liền 5 tấn. Trong trường hợp có biến động, lượng lương thực dự trữ có thể đáp ứng thêm khoảng 20 - 30% so với nhu cầu bình thường.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An chủ động nghiên cứu thị trường, đánh giá nguồn cung, nhu cầu các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh; xây dựng kế hoạch sản xuất, dự trữ hàng hóa thiết yếu nhằm duy trì hoạt động kinh doanh ổn định để đảm bảo lượng cung ứng hàng hóa cho thị trường theo từng cấp độ diễn biến của dịch Covid-19 với chất lượng an toàn, giá cả hợp lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hàng hóa, nhu yếu phẩm trên thị trường Nghệ An liên tục được bổ sung kịp thời. Ảnh: Quang An

Các đơn vị cần chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch cho nhân viên cũng như người tham gia mua bán trao đổi hàng hóa. Các doanh nghiệp phải cam kết sẽ cung ứng đủ hàng hóa, dự trữ các mặt hàng tiêu dùng; tăng khả năng cung ứng các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, không để thiếu hàng, bán hàng không đúng giá niêm yết trong hệ thống; xây dựng kịch bản và các phương án ứng phó với dịch bệnh. Ông Cao Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương

Sở Công Thương cũng khuyến cáo người tiêu dùng cần tỉnh táo, theo dõi các thông tin chính thống để tránh hoang mang, lo lắng, gây nhiễu loạn thị trường. Không cần găm hàng tích trữ hàng hóa. Trong quá trình mua sắm ở siêu thị, các chợ, khách hàng nên sử dụng khẩu trang và rửa tay sát khuẩn thường xuyên để thực hiện phòng, chống tốt dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, khi người dân phát hiện cơ sở kinh doanh có tình trạng găm hàng, đẩy giá các mặt hàng thiết yếu. Đề nghị thông báo cho các lực lượng chức năng, cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.