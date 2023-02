Nghệ An khởi động Tháng Thanh niên với chủ đề 'Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số'

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tháng Thanh niên năm 2023 là dịp để tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn; phát huy vai trò của thanh niên tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số.

Sáng 26/2, tại xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu và đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh.

Tiên phong chuyển đổi số

Phát biểu khởi động Tháng Thanh niên, đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn nêu rõ: Tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên, là dịp để phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội, cũng là tháng cao điểm để toàn xã hội, các tổ chức, cá nhân dành cho thanh niên sự quan tâm sâu sắc nhất.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang mang lại nhiều sự thay đổi trong đời sống kinh tế - xã hội, thanh niên đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới để phấn đấu vươn lên, đóng góp sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 05/8/2022, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Nghị quyết 09 về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tuổi trẻ là lực lượng tiên phong, nòng cốt, là hạt nhân để lan tỏa tinh thần số, kỹ năng số đến với mọi người, mọi nhà. Với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, Tháng Thanh niên năm 2023 là dịp để tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn; phát huy vai trò của thanh niên tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số.

Phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận đóng góp của các hoạt động trong Tháng Thanh niên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong gần 20 năm qua. Đồng chí cũng lưu ý thực hiện tốt một số nhiệm vụ, hướng tới triển khai thành công Tháng Thanh niên.

Trước hết, tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, chủ đề của Tháng Thanh niên; tập trung phát động và thực hiện đạt hiệu quả các hoạt động đã đề ra; huy động sự tham gia, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và người dân bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Tổ chức Đoàn cần phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của đoàn viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, phát huy sự sáng tạo của tuổi trẻ. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và các phong trào thi đua do địa phương phát động.

Các cấp bộ Đoàn chủ động tham mưu với các cấp ủy, tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân,... nhằm phát huy mọi nguồn lực tập trung vào những hoạt động trọng tâm, đúng với chủ đề Tháng Thanh niên và sát với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ra mắt Bản đồ số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ danh lam thắng cảnh, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh; ra mắt Đội Thanh niên xung kích, Tổ Công nghệ số cộng đồng.

Cũng tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tặng 20 suất quà cho các cựu thanh niên xung phong và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam - Trung ương Đoàn trao tặng 3 mô hình sinh kế cho đoàn viên, thanh niên; trao biển hỗ trợ 3 mô hình thanh niên vay vốn khởi nghiệp.

Dịp này, các đơn vị: Báo Tuổi trẻ phối hợp cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Phú Nhuận và Mobifone Nghệ An dành tặng nhiều suất học bổng cho các em học sinh trong toàn tỉnh.

Ngay sau nghi thức khởi động, các đoàn viên, thanh niên tổ chức các hoạt động hưởng ứng Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023: Ra quân làm sạch môi trường biển; tham quan gian hàng thanh niên; ngày hội hiến máu tình nguyện; trao tặng sân bóng chuyền; thăm tặng tủ thuốc, trao cờ Tổ quốc cho ngư dân…