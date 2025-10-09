Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/9 Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 8; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX dự kiến tổ chức ngày 1-3/10; Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải họp phiên thứ 20... là những thông tin nổi bật ngày 10/9.

* Sáng 10/9, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe, cho ý kiến và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

* Cũng tại phiên họp thường kỳ tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kết luận nội dung phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều tối 10/9, Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải họp phiên thứ 20. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì.

Cuộc làm việc được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An.

Điểm cầu Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 10/9, ngành Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2025) và 35 năm ngày thành lập Thuế tỉnh Nghệ An (21/8/1990 - 21/8/2025). Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đến dự và chúc mừng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao bức trướng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng ngành Thuế Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Xô viết Nghệ Tĩnh - đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930-1931.

Các tầng lớp nhân dân tham quan trưng bày chuyên đề "Khát vọng tự do" tại Lễ khai trương Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Minh Quân

*Tọa đàm kỷ niệm 45 năm thành lập Nhà Xuất bản Nghệ An

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Kiên

*Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa hè thu.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ bão số 5, xã Kim Liên có 1.800/2.338 ha lúa hè thu bị mất trắng. Ảnh: Phú Hương

*Kiểm tra công tác chống khai thác thủy sản trái phép tại xã Quỳnh Phú.

Đồng chí Trần Xuân Học - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cuộc làm việc, kiểm tra công tác chống khai thác IUU, gỡ thẻ vàng tại xã Quỳnh Phú. Ảnh: Nguyễn Hải

* Nghệ An thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên dạy học sinh khuyết tật.

Nhiều trường học ở Nghệ An đang có học sinh khuyết tật theo học. Ảnh: Mỹ Hà

* Công an xã Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) đã mời những người liên quan để làm rõ vụ việc khai thác tài nguyên trong quá trình cải tạo sân bóng đá, nâng cấp tuyến đường nội đồng ở xóm Hương Châu.