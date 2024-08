Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/8

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tiếp lãnh đạo tỉnh Bô Ly Khăm Xay, CHDCND Lào; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khảo sát việc triển khai luật và nghị quyết của Quốc hội tại huyện Kỳ Sơn; Nghệ An dành hơn 2,7 tỷ đồng khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích tại các kỳ thi khu vực, quốc tế, quốc gia... là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn.