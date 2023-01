Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/1

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân; Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết nhiều đơn vị địa phương; Tỉnh đoàn đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn; Báo Nghệ An ra mắt chuyên mục tiếng Anh; Chuyện những người buôn hoa Tết… là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 13/1.

* Sáng 13/1, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân phiên định kỳ tháng 1/2023.

Ông Phan Trọng Nguyên, khối 8, phường Trung Đô, TP. Vinh kiến nghị hủy quy hoạch đối với khu vực 2 của Dự án xây dựng chợ Cầu Thông để gia đình sửa sang, làm lại nhà ổn định cuộc sống.

Sau khi nghe ý kiến của ông Phan Trọng Nguyên và đại diện các cơ quan chức năng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý đã chỉ đạo: UBND tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện đồng thời hai việc: Trước hết là điều chỉnh đưa 463,7m2 ra khỏi phạm vi quy hoạch Dự án chợ Cầu Thông; đồng thời cần xem xét có dừng toàn bộ dự án hay không?

Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu đưa dự án này diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh sẽ thành lập trong thời gian tới. Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy cần tập hợp đầy đủ hồ sơ chuyển các cơ quan chức năng xem xét làm rõ quá trình đầu tư của dự án; đặc biệt là chỉ rõ nguyên nhân vì sao dự án “treo” trong thời gian dài, làm rõ trách nhiệm, năng lực của chủ đầu tư, phần trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước…

* Sáng 13/1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông đã đến thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (Hoàng Mai) và Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu). Tại đây đồng chí Nguyễn Văn Thông đánh giá cao kết quả công tác của các đơn vị, đồng thời mong muốn các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy củng cố mạnh hơn tinh thần đoàn kết cộng sự, sẻ chia trong đơn vị, luôn luôn làm tốt các nguyên tắc xây dựng quân đội kỷ cương, kỷ luật. Đồng thời, phối hợp tốt trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Từ đó góp phần đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự, an ninh chính trị, an toàn xã hội để nhân dân đón Tết, vui Xuân Quý Mão an toàn lành mạnh, tiết kiệm.

Đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết gia đình người có công với cách mạng ông Hoàng Văn Lảu tại khối Quyết Tiến, phường Quỳnh Phương, TX. Hoàng Mai và ông Nguyễn Toàn Thắng, xóm 3, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu.

* Ngày 13/1, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết địa phương, lực lượng vũ trang, người có công, người uy tín trên địa bàn Con Cuông.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đến thăm, chúc Tết xã biên giới Châu Khê; tặng quà các đơn vị: Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động của Bộ đội Biên phòng, Đồn Biên phòng Châu Khê, Công an huyện Con Cuông, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Con Cuông, Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã Châu Khê.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ phấn khởi, nhiệt liệt biểu dương những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân của xã Châu Khê trong năm 2022.

Bước sang năm 2023 với nhiều dự báo khó khăn, phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp uỷ, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo cho đời sống, hoạt động sản xuất, ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển, chăm lo cho người dân. Trong dịp Tết, đảm bảo cho người dân ai cũng có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cũng tại xã Châu Khê, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình người có công Kha Văn Đoàn (70 tuổi), thương binh 4/4, nhiễm chất động hoá học; thăm, tặng quà gia đình bà Vi Thị Hải (66 tuổi, dân tộc Thái), người có uy tín trên địa bàn.

* Buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các địa phương, lực lượng vũ trang, người có công, người uy tín trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã trao tặng 50 suất quà cho 50 hộ nghèo và 5 nhà Đại đoàn kết cho 5 hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã Phúc Sơn; Trao 50 suất quà của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng 50 hộ nghèo trên địa bàn xã Phúc Sơn.

* Tại Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao những nỗ lực của tuổi trẻ Nghệ An khi tiếp tục là đơn vị xuất sắc đón nhận Cờ thi đua do Trung ương Đoàn trao tặng.

Theo Phó Bí thư Tỉnh uỷ, năm 2023, từ chủ đề công tác năm của Đoàn là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, chủ đề công tác năm của Hội là “Thanh niên tiên phong trong chuyển đổi số”, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn tổ chức Đoàn - Hội các cấp cần nỗ lực tìm tòi, sáng tạo và trở thành lực lượng tiên phong trong thực hiện mục tiêu này. Từng bước xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

* Chiều 13/1, Báo Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Cộng tác viên và ra mắt chuyên mục tiếng Anh - Nghe An News trên Báo Nghệ An.

Hội nghị Cộng tác viên có sự tham dự của gần 100 cộng tác viên tiêu biểu, đại diện cho hơn 700 cộng tác viên Báo Nghệ An. Tại hội nghị Ban Biên tập Báo Nghệ An đã khen thưởng 10 cộng tác viên tiêu biểu trong năm 2022.

Thời gian qua Báo Nghệ An đã phát triển mạnh về mọi mặt, với nhiều chuyên mục mới ra đời, nhiều nội dung chuyên sâu về đời sống văn hoá xã hội, hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch... trên địa bàn tỉnh đã được đăng tải. Các chuyên trang, chuyên mục được xây dựng đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho độc giả.

Trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, không ít người nước ngoài, Việt kiều trên thế giới có nhu cầu tìm hiểu nhiều hơn về Nghệ An về công tác thu hút đầu tư, các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội tại Nghệ An. Trong khi đó tin tức chủ yếu trên báo là ngôn ngữ tiếng Việt.

Chuyên mục tiếng Anh trên báo điện tử, với tên gọi Nghe An News. Chuyên mục Nghe An News, bao gồm nhiều chuyên mục con đa dạng, “phủ sóng” các lĩnh vực như Thời sự - Chính trị (News), Kinh tế (Business), Xã hội (Society), Du lịch (Travel),... sẽ cung cấp cho độc giả, đặc biệt là bạn bè quốc tế, đối tác nước ngoài những tin bài cập nhật. Các chùm ảnh, video clip được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh - một trong những ngôn ngữ thông dụng bậc nhất toàn cầu hiện nay.

Dịp này, Báo Nghệ An cũng phát động cuộc thi viết Nét đẹp thường ngày trên các ấn phẩm.

* Thành phố Vinh những ngày cuối năm thường xuyên mưa phùn, gió bấc lạnh tê tái. Trên các con phố đã ngập sắc hoa, sắc Xuân, Tết đang đến rất gần. Phía sau những sắc màu rực rỡ ấy là cảnh đời những người buôn hoa dạo tứ xứ đổ về…

Tại đây người ta vẫn nghe chuyện về những người buôn hoa Tết.