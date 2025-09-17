Thứ Tư, 17/9/2025
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/9

Nguyên Nguyên - Hữu Quân 17/09/2025 18:36

Trang trọng Lễ giỗ lần thứ 83 của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; Nghệ An điều chỉnh phương án thi học sinh giỏi tỉnh; Tập huấn giúp cộng đồng Ơ Đu phát huy giá trị văn hóa truyền thống... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Sáng 17/9 (nhằm ngày 26/7 năm Ất Tỵ), tại Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng cán bộ xã Hưng Nguyên Nam trang trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong nhân Lễ giỗ lần thứ 83.

bna__dsc4148.jpg
Các đại biểu Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh dự lễ. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 17/9, Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Nghệ An được đánh giá giải ngân vốn đầu tư công trên mức trung bình cả nước.

Quang cảnh cuộc làm việc tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Quang cảnh cuộc làm việc tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Ngày 17/9, tại Thủ đô Seoul (Hàn Quốc), tỉnh Nghệ An tham gia “Hội nghị kết nối địa phương Việt Nam - Hàn Quốc”. Chương trình do Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cùng các cơ quan, doanh nghiệp 2 nước tổ chức.

han quốc_3
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Tú

* Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sau khi bỏ cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã ban hành Quy chế mới về thi chọn học sinh giỏi. Theo đó, quy định mỗi năm tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức 1 lần kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đối với học sinh lớp 9 và lớp 12.

bna_hoc-sinh-lop-12-tham-gia-ky-thi-thu-tot-nghiep-thpt-nam-2025.-anh-my-ha-a3b227056d5368ddd46d5299b0f95900.jpg
Kỳ thi học sinh giỏi sẽ giúp phát hiện các học sinh có năng khiếu để tạo nguồn bồi dưỡng. Ảnh: Mỹ Hà

* Dự thảo Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2026-2030 đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng dự kiến sẽ có 10 tiêu chí. Dự thảo đang được lấy ý kiến các bộ, ngành và địa phương trước khi trình Chính phủ.

bna_1(2).jpg
Một góc nông thôn mới xã Quỳnh Phú, nơi cầu Lạch Thơi thuộc cầu ven biển mới hoàn thành. Ảnh: C.T.V

* Chiều 17/9, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An khai mạc lớp tập huấn bảo tồn, truyền dạy văn hóa phi vật thể về dân ca, dân vũ, dân nhạc của người Ơ Đu.

bna_a2.jpg
Các học viên người Ơ Đu tại buổi tập huấn. Ảnh: Tiến Hùng

* Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”, câu kết với các đối tượng bên kia biên giới lừa bán 13 nạn nhân tại các xã miền Tây xứ Nghệ.

lua dao1
Các đối tượng Vi Thị Lan, Lô Thị Vuông và Lô Thị Nhâm tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Hậu

      Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/9

