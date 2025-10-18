Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/10 Nghệ An thuộc nhóm 16 địa phương giải ngân vốn đầu tư công đạt trên mức bình quân chung cả nước; Đồng chí Phạm Trọng Hoàng được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nghệ An ra quân đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn trên toàn tỉnh... Là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Nghệ An thuộc nhóm 16 địa phương giải ngân vốn đầu tư công đạt trên mức bình quân chung cả nước. Thông tin trên được Bộ Tài chính nêu tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy vốn đầu tư công năm 2025 lần thứ 4 của Chính phủ tổ chức sáng 18/10.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 18-QĐ/TU về công tác cán bộ theo thẩm quyền. Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được điều động, phân công và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

* Với tinh thần chủ động, khẩn trương, không có độ trễ, sau đại hội, các cấp ủy trong toàn tỉnh đang tập trung đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, biến ý chí chính trị từ đại hội thành hành động cụ thể...

Lãnh đạo xã Minh Châu trao đổi với cán bộ xóm về triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Ảnh: Mai Hoa

* Từ ngày 18/10/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với Công an các xã trên toàn tỉnh triển khai đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông.

CSGT Nghệ An kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô. Ảnh: PV

* Báo và PTTH Nghệ An kết nối doanh nghiệp hỗ trợ đồng bào xã Tân An khắc phục hậu quả bão lụt.

Cán bộ, nhân viên Công ty ATM-OS-Vdream tặng quà hỗ trợ các hộ gia đình xã Tân An. Ảnh PV

* Thị trường căn hộ chung cư ở Nghệ An đang sôi động trở lại, nhưng đi cùng là những dấu hiệu bất thường. Từ phân khúc cao cấp đến những chung cư thương mại và nhà ở cho người thu nhập trung bình, thấp, giá tăng chóng mặt. Chỉ trong một năm qua, giá chung cư đã “leo thang” gấp đôi, thậm chí gấp ba, đẩy giấc mơ an cư của nhiều người dân ngày càng xa vời.