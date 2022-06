Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/6

(Baonghean.vn) - Quốc hội thảo luận tại hội trường về kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN; Nghệ An được đề nghị đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; Thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 8.500 tỷ đồng; Yêu cầu ngư dân không neo đậu tàu thuyền tại cảng Cửa Lò sau ngày 31/8/2022... là những thông tin nổi bật ngày 2/6.

* Sáng 2/6, tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 3 (Quốc hội khoá XV), Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2021; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Phát biểu tại phiên thảo luận, trao đổi lại ý kiến một số đại biểu phát biểu về vấn đề sách giáo khoa, Giáo sư, Tiến sĩ Thái Văn Thành - Đoàn Nghệ An, đánh giá: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo ngành Giáo dục và các cơ sở giáo dục triển khai đồng bộ, bài bản, khoa học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Buổi chiều, Đại biểu Đoàn Nghệ An Võ Thị Minh Sinh phát biểu đề nghị: Chính phủ cần khẩn trương rà soát, bổ sung hoàn thiện thể chế phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

* Sáng 2/6, Đoàn kiểm tra công nhận tỉnh Nghệ An đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục và xóa nạn mù chữ tỉnh Nghệ An. Với kết quả kiểm tra, khảo sát, tỉnh Nghệ An được Đoàn công tác đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là tỉnh thứ 25 trong cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

* Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An 5 tháng ước thực hiện 8.523 tỷ đồng, đạt 56,8% dự toán, bằng 99,4% so với cùng kỳ năm 2021. Để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2022, ngành Thuế cần khẩn trương rà soát, phân tích, đánh giá, dự báo những yếu tố ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách trên địa bàn, các khoản giảm thu do các yếu tố khách quan, làm rõ những khoản thu còn thất thu, nguồn thu còn tiềm năng, tổ chức điều hành thu ngân sách đảm bảo tính bền vững, cơ cấu nguồn thu hợp lý, các đặc biệt là các khoản thu từ khu vực sản xuất kinh doanh, thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh.

* UBND tỉnh Nghệ An đã có Thông báo số 346 ngày 1/6/2022 về Kết luận của đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với các đơn vị khai thác, kinh doanh tại cảng Cửa Lò. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu ngư dân không neo đậu tàu thuyền tại cảng Cửa Lò sau ngày 31/8/2022.

* Lực lượng Công an đã bắt giữ 11 đối tượng trong chuyên án đánh bạc vừa bị triệt phá trên địa bàn huyện Yên Thành. Đây là đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề sử dụng công nghệ cao với thủ đoạn rất tinh vi.