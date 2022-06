Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/6

(Baonghean.vn) - Gặp mặt nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao giải Báo chí năm 2021; Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại các địa phương; Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tiếp và làm việc với Ban lãnh đạo Công ty Goertek Vina; Cảnh sát giao thông Nghệ An mở cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông… là những thông tin nổi bật ngày 20/6.

* Sáng 20/6, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình gặp mặt nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022) và trao giải Báo chí Nghệ An năm 2021. Tại buổi lễ, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Giải báo chí Nghệ An năm 2021 cho 31 tác phẩm xuất sắc.

* Đại biểu Quốc hội đã có các cuộc tiếp xúc cử tri tại Quế Phong, Quỳ Châu, Anh Sơn và Đô Lương. Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri các địa phương đã có nhiều kiến nghị các cấp ngành cần xử lý triệt để tình trạng xe quá khổ, quá tải; chế độ chính sách cho người có công; đảm bảo điện sinh hoạt, đưa sóng viễn thông về cho đồng bào, đảm bảo sự phát triển bình đẳng giữa các vùng, miền…

* Chiều 20/6, tại thành phố Vinh, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tiếp và làm việc với Ban lãnh đạo Công ty Goertek Vina do ông Yoshinaga Kazuyoshi - Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn. Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty Goertek Vina. Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định, Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành để cùng giải quyết các thủ tục sớm nhất cho vận hành sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, không chỉ bây giờ mà cả sau này, không chỉ với Tập đoàn Goertek mà còn với các đối tác, bạn hàng của Tập đoàn.

* Sáng 20/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức khai mạc lớp tập huấn Lễ tân đối ngoại và nhạy cảm văn hóa trong hội nhập quốc tế. Đây là lớp quốc tế thứ 2 do Ban quốc tế - Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và tổ chức UNDP (Chương trình phát triển của Liên hợp quốc) hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực cho nữ lãnh đạo, quản lý, nữ đại biểu dân cử của tỉnh Nghệ An.