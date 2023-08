Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/8

Theo dõi Báo Nghệ An trên

* Ngày 22/8, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh tại các mô hình kinh tế, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn đã đi kiểm tra hiện trạng tuyến Tỉnh lộ 532. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 22/8, diễn ra Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Thành uỷ Vinh với 324 cán bộ khối, xóm đã ghi nhận nhiều ý kiến, đề xuất từ cơ sở liên quan đến đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ và giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn liên quan đến xây dựng Đảng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: M.H

* Sáng 22/8, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và Trường Đại học Công đoàn đã phối hợp tổ chức tọa đàm “Thực trạng và giải pháp vai trò của Công đoàn trong việc thúc đẩy động lực làm việc cho người lao động tại các doanh nghiệp”.

Nhiều ý kiến tâm huyết được ghi nhận tại buổi tọa đàm. Ảnh: Diệp Thanh

* 52 học sinh Nghệ An đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 được thưởng gần 750 triệu đồng. Mức khen thưởng dành cho mỗi học sinh đạt điểm cao năm nay cao hơn năm ngoái, sau khi Nhà nước điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng.

Trường PT DTNT THPT số 2 là 1 trong 2 ngôi trường có đến 12 học sinh được tuyên dương trong năm 2023, cùng với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: NTCC

* Thủy điện Suối Choang được khởi công xây dựng từ năm 2009, dự kiến đến năm 2012 sẽ hoàn thành, tuy nhiên đến nay, sau hơn 10 năm, thủy điện này vẫn chưa thể vận hành.

Thủy điện Suối Choang chậm tiến độ hơn 10 năm. Ảnh: Tiến Hùng

* Mặc dù nuôi ốc bươu đen hàng hoá khá muộn so với các nơi khác, song các hộ dân ở Thanh Chương lại có cách nuôi khá độc đáo: Dẫn nước khe suối từ núi về nuôi, cho ăn toàn thực vật nên con ốc sống khoẻ, thịt ngon, ngọt và bán được giá hơn.

Từ bán ốc thịt và ốc giống, mỗi năm, gia đình anh Ngô Trí Long có thu nhập từ 200-250 triệu đồng. Ảnh: Thanh Phúc

* Ngày 22/8, Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép gần 164kg pháo nổ.