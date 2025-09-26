Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/9 Tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Đại hội thi đua yêu nước năm 2025, đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Chuyên gia nhận định bão số 10 di chuyển vào Trung Bộ là kịch bản có xác suất cao... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Sáng 26/9, tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh năm 2025 có chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh và bền vững”, với sự tham gia của 423 đại biểu, trong đó có 166 đại biểu là điển hình tiên tiến. Tỉnh Nghệ An cũng đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình (cũ) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi với các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Huy Giang - Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Bằng khen Thủ tướng tặng Nhân dân và cán bộ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, tổ chức rút kinh nghiệm để việc chỉ đạo triển khai phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển sâu rộng với nhiều nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của từng ngành, từng địa phương, đơn vị trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Đại hội. Ảnh Phạm Bằng

* Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025 – 2030 với kỳ vọng các phong trào thi đua tạo xung lực mới, góp phần xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thành Duy

* Cũng tại Đại hội, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu hưởng ứng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030. Thông điệp được đưa ra: Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội: Hạt nhân kết nối 'sức dân' trong thi đua yêu nước.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khả năng bão BUALOI - Bão số 10 di chuyển vào Trung Bộ là kịch bản có xác suất cao nhất do giai đoạn này theo quy luật bão sẽ di chuyển vào miền Trung.